новости
новости
Регистрация
За минувшие сутки ковид подтвержден у 170 туляков и 10 скончались

За минувшие сутки ковид подтвержден у 170 туляков и 10 скончались

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки выявили 170 случаев коронавируса, 190 человек выздоровели, 10 скончались. 

С начала пандемии ковидом заразились 28 754 жителей региона, 25 974 человек вылечились, 999 скончались.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

 
За последние сутки в России выявлено 19 032 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 001 (10,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 3 832 080 человек в 85 регионах. 
 
Также за сутки зафиксировано 512 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 72 697 человек. 
Сюжет: Коронавирус
Более 15 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от коронавируса
Жизнь Тулы и области
Более 15 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от коронавируса
вчера, в 21:00, 52 1315 1
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 173 случая заражения и 10 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 173 случая заражения и 10 смертей
вчера, в 11:50, 28 1770 0
Статистика коронавируса за сутки: в Тульской области 178 заболевших
Жизнь Тулы и области
Статистика коронавируса за сутки: в Тульской области 178 заболевших
28 января, в 11:15, 38 3238 -1
Статистика ковида за сутки в Тульской области: 181 заболевший, 6 человек умерли
Жизнь Тулы и области
Статистика ковида за сутки в Тульской области: 181 заболевший, 6 человек умерли
27 января, в 11:23, 17 2690 -1
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:32 −1
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусстатистика
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Слесарю тульской УК не хватило недели, чтобы после потопа вернуть отопление в квартиры
Слесарю тульской УК не хватило недели, чтобы после потопа вернуть отопление в квартиры
Шопинг за чужой счет довел супругов из Новомосковска до скамьи подсудимых
Шопинг за чужой счет довел супругов из Новомосковска до скамьи подсудимых
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.