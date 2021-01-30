За минувшие сутки ковид подтвержден у 170 туляков и 10 скончались

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки выявили 170 случаев коронавируса, 190 человек выздоровели, 10 скончались. С начала пандемии ковидом заразились 28 754 жителей региона, 25 974 человек вылечились, 999 скончались. Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 19 032 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 001 (10,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 3 832 080 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 512 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 72 697 человек.