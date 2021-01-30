Шопинг за чужой счет довел супругов из Новомосковска до скамьи подсудимых
Ущерб для владельца карты составил чуть более 12 тыс. рублей.
Заместитель Новомосковского городского прокурора Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего мужчины и его 56-летней супруги, которые обвиняются в краже денег с банковского счета.
Супруги вечером 21 ноября 2020 года нашли на улице Садовой г. Новомосковска банковскую карту и отправились с ней по магазинам. Они совершили с помощью нее 12 покупок до тысячи рублей каждая.
Таким способом пара похитила более 12 тыс. рублей, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.
Уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд Тульской области для рассмотрения по существу.
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