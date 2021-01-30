Слесарю тульской УК не хватило недели, чтобы после потопа вернуть отопление в квартиры

В редакцию Myslo обратился житель дома №119 по пр. Ленина. Он рассказал, что в их доме с начала отопительного сезона по всему стояку батарея была холодной в ванной комнате.

«С 12 по 21 января по телефону обращался в УК «21 Век» с просьбой включить отопление по стояку, идущему по ванным комнатам всего подъезда. Отопление наладили 22 января, но в тот же день в 20.20 третий подъезд залило горячей водой – на чердаке прорвало трубу отопления. Залило с 5-ого по первый этажи. Я живу на пятом этаже. Позвонил в УК «21 Век» вызвал слесаря. Он перекрыл отопление на стояк, идущий по ванным комнатам. Составили акт о остановке в связи с прорывом на сети отопления. С 25 января и по сегодняшний день УК «21 ВЕК» на мои телефонные звонки не реагирует и не направляет техника для составления акта повреждений. Также не предоставляет информацию, когда будет выполнен ремонт отопительной системы и включено отопление».

По информации УК, полученной корреспондентом Myslo, слесарь придет только в понедельник. При этом никаких пояснений, почему он игнорировал обращение и не провел ремонт в течение недели, получить не удалось. Возможно, контролирующим работу УК органам он сможет дать пояснения.