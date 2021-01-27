Фото из архива Myslo.
Статистика ковида за сутки в Тульской области: 181 заболевший, 6 человек умерли
Федеральный оперштаб обнародовал свежие цифры на 27 января.
За сутки в Тульской области выявили еще 181 случай заражения COVID-19, шесть человек скончались.
С начала пандемии в регионе заразились 28 233 человека, выздоровели – 25 396, скончались – 972.
Ситуация в российских регионах следующая:
Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 774 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 71 076 летальных исходов, выздоровело 3 202 483 человека.
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