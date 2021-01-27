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Статистика ковида за сутки в Тульской области: 181 заболевший, 6 человек умерли
Фото из архива Myslo.

Статистика ковида за сутки в Тульской области: 181 заболевший, 6 человек умерли

Федеральный оперштаб обнародовал свежие цифры на 27 января.

За сутки в Тульской области выявили еще 181 случай заражения COVID-19, шесть человек скончались.

С начала пандемии в регионе заразились 28 233 человека, выздоровели –  25 396, скончались – 972.

Ситуация в российских регионах следующая:

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 774 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 71 076 летальных исходов, выздоровело 3 202 483 человека.

Сюжет: Коронавирус
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