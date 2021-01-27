Дело о множественных нарушениях в тульском морге: виновные до сих пор не найдены

Фото из архива Myslo.

В ходе пресс-конференции руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов рассказал о ходе расследования. Дело о множественных нарушениях в тульском Бюро судмедэкспертизы возбудили летом 2020 года, но обвинение до сих пор никому не предъявлено.

Напомним, Генеральная прокуратура проводила в ТОБ СМЭ выездную проверку и нашла колоссальное количество нарушений: навязывание услуг, нехватка оборудования и «левые» заказы (подробно – в специальном материале Myslo ). Проверку начали после коллективного письма работников районных отделений Бюро СМЭ: они жаловались на существующее руководство.

По словам Владимира Усова, следствие до сих пор не завершено, так как по делу проходит большой объем документации: ее необходимо изучить следователям. Расследование дела продолжается, проводятся экспертизы и другие следственные действия.