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Дело о множественных нарушениях в тульском морге: виновные до сих пор не найдены
Фото из архива Myslo.

Дело о множественных нарушениях в тульском морге: виновные до сих пор не найдены

Долгое расследование связано с большим объемом документации, которую придется изучить.

В ходе пресс-конференции руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов рассказал о ходе расследования. Дело о множественных нарушениях в тульском Бюро судмедэкспертизы возбудили летом 2020 года, но обвинение до сих пор никому не предъявлено.
 
Напомним, Генеральная прокуратура проводила в ТОБ СМЭ выездную проверку и нашла колоссальное количество нарушений: навязывание услуг, нехватка оборудования и «левые» заказы (подробно – в специальном материале Myslo). Проверку начали после коллективного письма работников районных отделений Бюро СМЭ: они жаловались на существующее руководство.
 
По словам Владимира Усова, следствие до сих пор не завершено, так как по делу проходит большой объем документации: ее необходимо изучить следователям. Расследование дела продолжается, проводятся экспертизы и другие следственные действия.
 

 

Юлия Королева
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Авторы: Юлия Королева, Юлия Александрова
сегодня, в 11:17 +3
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