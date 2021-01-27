Фото из архива Myslo.
Дело о множественных нарушениях в тульском морге: виновные до сих пор не найдены
Долгое расследование связано с большим объемом документации, которую придется изучить.
В ходе пресс-конференции руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов рассказал о ходе расследования. Дело о множественных нарушениях в тульском Бюро судмедэкспертизы возбудили летом 2020 года, но обвинение до сих пор никому не предъявлено.
Напомним, Генеральная прокуратура проводила в ТОБ СМЭ выездную проверку и нашла колоссальное количество нарушений: навязывание услуг, нехватка оборудования и «левые» заказы (подробно – в специальном материале Myslo). Проверку начали после коллективного письма работников районных отделений Бюро СМЭ: они жаловались на существующее руководство.
По словам Владимира Усова, следствие до сих пор не завершено, так как по делу проходит большой объем документации: ее необходимо изучить следователям. Расследование дела продолжается, проводятся экспертизы и другие следственные действия.
Читайте по теме:
Навязывание услуг, нехватка оборудования и «левые» заказы: руководство тульского морга могут привлечь к уголовной ответственности
Другие статьи по темам
Люди
Место