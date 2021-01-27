Группа «Сурганова и Оркестр» приглашает туляков на концерт

8 марта на сцене Городского концертного зала пройдет концерт российской рок-группы «Сурганова и Оркестр». Начало в 19.00.

Настоящий весенний подарок для всех ценителей творчества группы.

Для больших праздничных концертов группа приготовила специальную программу из своих лучших хитов и новых творческих экспериментов.

Все, кто наслышан о «новогодних солянках» Сургановой и оркестра, знают, о чем речь. Не пропустите уникальную программу от любимой группы!

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