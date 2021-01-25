Что делать, если в магазине продали товар по завышенной цене: советы Роспотребнадзора

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Рассказываем, как отстоять свои права в споре с недобросовестным продавцом и не дать себя обмануть.

По закону продавец обязан заранее, в наглядной и доступной форме проинформировать покупателя о цене товара. Но часто случается так, что цифра в чеке не соответствует ценнику. О том, как вести себя в такой ситуации и не стать жертвой обмана, рассказывают сотрудники тульского управления Роспотребнадзора.

Согласно закону «О защите прав потребителя» и ГК РФ, заметив несоответствие цены на ценнике и в чеке, покупатель может потребовать вернуть ему уплаченные за товар деньги либо продать товар по стоимости, указанной на ценнике.

Если вы оказались в подобной ситуации, придерживайтесь несложного алгоритма:

Зафиксируйте информацию о цене, размещенной на ценнике, – пригласите продавца к прилавку и в его присутствии зафиксируйте расхождение в цифрах на ценнике и в чеке.

Предъявите претензию продавцу – пригласите администратора или управляющего магазином, предложите оформить возврат либо продать товар по цене, указанной на ценнике.

В случае отказа пишите письменную претензию. Если она останется без удовлетворения, обращайтесь в суд.

Для недобросовестных продавцов предусмотрены штрафы: 500-1000 рублей – для должностных лиц, 5000 – 10 000 рублей – для юридических. Если контролирующий орган усмотрит в действиях персонала умышленный обман, штрафы значительно вырастут – продавцам предстоит заплатить 3000 – 5000 рублей, должностным лицам – от 10 000 до 30 000 рублей, а юрлицам – 20 000 – 50 000 рублей.