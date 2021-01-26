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Гендиректором ИНТЦ «Композитная долина» в Тульской области назначен Дмитрий Бочкарев
Фото: metholding.ru.

Гендиректором ИНТЦ «Композитная долина» в Тульской области назначен Дмитрий Бочкарев

Центр появится на базе Тульского государственного университета и станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса.

Старший вице-президент Промышленно-металлургического холдинга (ООО «УК «ПМХ») Дмитрий Бочкарев назначен генеральным директором Фонда «Инновационный научно-технический центр (ИНТЦ) «Композитная долина» в Тульской области.
 
Дмитрий Бочкарев родился в 1974 году. В 1995 закончил экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, в 1999 получил степень кандидата экономических наук.
 
Трудовую деятельность начал в 1993 году с должности экономиста в Морском акционерном банке.
 
Бочкарев занимал руководящие посты в различных банках и на предприятиях, в том числе таких, как «Тулачермет» и Стойленский горно-обогатительный комбинат.
 
Работал в должности финансового директора ООО «УК «ПМХ», управляющим директором дирекции проектов ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)».
 
В мае 2017 года был избран заместителем президента Словенской стальной группы и до марта 2018-го работал в должности CEO компании. В апреле 2018 года назначен старшим вице-президентом ООО «УК «ПМХ».
 
Напомним, центр появится на базе Тульского государственного университета и станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса. Это поможет создать новые научно-технологические программы, а также привлечет инвестиции для реализации инновационных проектов.
 
Среди основных направлений деятельности центра — многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства; моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов; новые эколого-ориентированные технологии закрытого цикла для малотоннажных химических производств, каталитические материалы и технологии производства химической продукции для аграрной и нефтехимической отраслей.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:02 +1
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