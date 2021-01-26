Гендиректором ИНТЦ «Композитная долина» в Тульской области назначен Дмитрий Бочкарев

Фото: metholding.ru.

Центр появится на базе Тульского государственного университета и станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса.

Старший вице-президент Промышленно-металлургического холдинга (ООО «УК «ПМХ») Дмитрий Бочкарев назначен генеральным директором Фонда «Инновационный научно-технический центр (ИНТЦ) «Композитная долина» в Тульской области.

Дмитрий Бочкарев родился в 1974 году. В 1995 закончил экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова , в 1999 получил степень кандидата экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1993 году с должности экономиста в Морском акционерном банке.

Бочкарев занимал руководящие посты в различных банках и на предприятиях, в том числе таких, как «Тулачермет» и Стойленский горно-обогатительный комбинат.

Работал в должности финансового директора ООО «УК «ПМХ», управляющим директором дирекции проектов ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)».

В мае 2017 года был избран заместителем президента Словенской стальной группы и до марта 2018-го работал в должности CEO компании. В апреле 2018 года назначен старшим вице-президентом ООО «УК «ПМХ»

Напомним , центр появится на базе Тульского государственного университета и станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса. Это поможет создать новые научно-технологические программы, а также привлечет инвестиции для реализации инновационных проектов.

Среди основных направлений деятельности центра — многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства; моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов; новые эколого-ориентированные технологии закрытого цикла для малотоннажных химических производств, каталитические материалы и технологии производства химической продукции для аграрной и нефтехимической отраслей.