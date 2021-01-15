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Кого в Тульской области будут прививать от ковида в первую очередь?

Кого в Тульской области будут прививать от ковида в первую очередь?

С 18 января начнется запись на вакцинацию и будет проходить в течение всего года.

Губернатор Алексей Дюмин провел заседание регионального оперативного штаба по коронавирусу. Речь шла о массовой вакцинации от COVID-19.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков сообщил, что на сегодняшний день для массовой вакцинации в регион поставили более 23 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», а также 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона» для вакцинации 500 человек.

В первоочередном порядке вакцинируются жители из групп риска:

  • медики, работники социальной сферы и образования, сотрудники МФЦ, организаций транспорта и энергетики, правоохранительных органов, государственных пограничных контрольных органов, вахтовики, волонтеры, военнослужащие и работники сферы услуг;
  • люди, проживающие в организациях социального обслуживания;
  • люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;
  • люди старше 55 лет.

Согласно утвержденному алгоритму, с 18 января начнется запись на вакцинацию и будет проходить в течение всего года.

Жители региона смогут получить направление на проведение процедуры тремя способами:

  • по схеме, аналогичной вакцинации от гриппа в организованных коллективах;
  • по телефонам единого контактного центра или поликлиник, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19, указав при звонке возраст и профиль деятельности;
  • через портал госуслуг.

После вакцинации пациент получит памятку о том, как вести себя в период формирования иммунитета, и приглашение на 2-й этап вакцинации.

– Мы рассчитываем, что с началом массовой вакцинации поставки вакцины увеличатся и станут регулярными. Коллеги, прошу вас быть в постоянном контакте с федеральным центром и наладить информирование жителей, чтобы вакцина расходовалась эффективно, — сказал Алексей Дюмин.

Министр здравоохранения региона Алексей Эрк доложил об организации инфраструктуры. Сейчас в вакцинации задействованы шесть учреждений здравоохранения. В них созданы условия для хранения вакцины, проведено обучение медицинских работников.

К 25 января к проведению вакцинации будут готовы еще 19 учреждений.

Губернатор отметил, что в регионе уже есть опыт вакцинации от COVID-19. Поставки препаратов были небольшие, но они позволили отработать основные механизмы и подготовить базу для массовой прививочной кампании.

Губернатор поручил в течение следующей недели полностью развернуть инфраструктуру, чтобы обеспечить максимальный охват граждан. Также необходимо проработать возможность вакцинации сразу целых коллективов предприятий и организаций по соответствующим заявкам. Минздрав России одобрил привлечение медицинских организаций негосударственных форм собственности для проведения процедуры.

Алексей Дюмин подчеркнул: крайне важный вопрос — организовать информирование жителей о том, как можно сделать прививку.

– Людям нужен конкретный алгоритм — где записаться, куда прийти, каковы условия для вакцинации. И главное — чтобы этот алгоритм без сбоев работал на практике, — отметил глава региона.

Сюжет: Коронавирус
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