Киреевской поликлинике в период пандемии помогают волонтеры

– Впервые мы привлекли волонтеров в конце ноября. Сначала было два студента-медика старших курсов медицинского института. Им доверили обзванивать пациентов с температурой, находящихся под наблюдением терапевта. Среди них были и люди с коронавирусом, которые не могли выходить из дома и посещать врача. Звонки необходимы для мониторинга, чтобы в случае ухудшения состояния направить врача к пациенту домой.

Потом к нам пришли волонтеры из техникума. Поскольку они не имеют медицинского образования, допустить их к таким звонкам мы не могли. Но они отлично помогают в приеме вызовов врача на дом в кабинете неотложной помощи. Они задают вопросы по определенному чек-листу, записывают вызов и передают его врачу. Также они помогают в оформлении документации.

Так мы смогли разгрузить врачей и медсестер, которые раньше обзванивали пациентов, находящихся под наблюдением, а также фельдшеров на приеме вызовов. Фельдшеры смогли оказывать пациентам неотложную помощь в случае обострения хронических заболеваний, острой боли и высокого давления.