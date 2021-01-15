Киреевской поликлинике в период пандемии помогают волонтеры
Студенты взяли на себя нагрузку по обзвону больных с COVID-19 и приему вызовов, а значит, у врачей и фельдшеров появилось больше времени на прием пациентов.
Пандемия увеличила нагрузку на все больницы и поликлиники. На помощь врачам и фельдшерам приходят волонтеры. Киреевская центральная районная больница — отличный пример такой взаимопомощи. Здесь к работе привлекли сразу восемь добровольцев.
Римма Храмова, заведующая терапевтическим отделением Киреевской центральной районной больницы:
Римма Храмова
– Впервые мы привлекли волонтеров в конце ноября. Сначала было два студента-медика старших курсов медицинского института. Им доверили обзванивать пациентов с температурой, находящихся под наблюдением терапевта. Среди них были и люди с коронавирусом, которые не могли выходить из дома и посещать врача. Звонки необходимы для мониторинга, чтобы в случае ухудшения состояния направить врача к пациенту домой.
Потом к нам пришли волонтеры из техникума. Поскольку они не имеют медицинского образования, допустить их к таким звонкам мы не могли. Но они отлично помогают в приеме вызовов врача на дом в кабинете неотложной помощи. Они задают вопросы по определенному чек-листу, записывают вызов и передают его врачу. Также они помогают в оформлении документации.
Так мы смогли разгрузить врачей и медсестер, которые раньше обзванивали пациентов, находящихся под наблюдением, а также фельдшеров на приеме вызовов. Фельдшеры смогли оказывать пациентам неотложную помощь в случае обострения хронических заболеваний, острой боли и высокого давления.
В поликлинике трудятся восемь волонтеров. Еще два присоединятся в ближайшее время. По словам ребят, помогающих медикам, они пришли по зову сердца, не ждут никаких поощрений и наград и готовы помогать до тех пор, пока не спадет повышенная нагрузка.
Устинья Чернышова, студентка 3-го курса Тульского областного медицинского колледжа:
Устинья Чернышова
– С детства мечтала стать врачом, потому что мне нравится помогать людям. В Киреевской поликлинике я прохожу практику. Помимо работы в дневном стационаре принимаю вызовы от пациентов. Работы много, примерно по 60-70 звонков каждый день. Люди обращаются с болями в голове, температурой, одышкой. Одним фельдшерам сейчас такой объем не потянуть, а мы готовы выручить. Для меня это хорошая практика и возможность быть полезной в это непростое время.
Даниил Шауберт, студент Болоховского машиностроительного техникума:
Даниил Шауберт
– У нас в техникуме есть волонтерское сообщество «Жизнь», мы привыкли помогать. Наша специальность далека от медицинской, но и здесь мы оказались полезны. Мы не консультируем по медицинским вопросам, наша задача — получить необходимую информацию от пациентов и передать ее врачу. Всего нас сюда приходит трое, мы меняемся по сменам, чтобы каждый день помогать со звонками. Думаю, наша помощь здесь необходима.
Работают волонтеры под присмотром профессионалов. Фельдшер неотложной помощи Надежда Гепфнер каждый день дежурит вместе с ребятами и помогает решать сложные вопросы:
Надежда Гепфнер
– Вопросы бывают каверзные, медицинские, поэтому я всегда готова подсказать волонтерам. Мы им очень благодарны, одна я бы не смогла вытянуть такой объем работы. Только сравните: в спокойное время нам поступало около 25 вызовов, а сейчас бывает больше ста. Каждого волонтера мы очень ценим. Спасибо им за поддержку!
Юлия Бунина, участковый терапевт:
Юлия Бунина
– На обзвон пациентов уходило очень много времени. Волонтеры приняли его на себя, и мы можем всё время посвятить приему. Если волонтер сообщает, что человек жалуется на ухудшение, с пациентом связывается наш медработник, выходит на дом, осматривает и корректирует лечение.
Такая практика сейчас есть почти во всех медучреждениях региона.
Заместитель министра молодежной политики Илья Тихомиров:
Илья Тихомиров
– На данный момент 437 волонтеров оказывают помощь в медучреждениях и выполняют заявки, которые приходят на горячие линии. Также волонтеры занимаются доставкой лекарств от коронавируса и льготных препаратов пожилым людям, работают с документацией и сайтами медучреждений.
Мотивация для участия в акции у волонтеров абсолютно разная. Каждый волонтер понимает, что сейчас его помощь нужна. Они готовы добровольно отдать частичку своего времени, своих ресурсов, своего добра, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.