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В тульских ковидных стационарах каждый четвертый – в тяжелом состоянии
Фото из архива Myslo.

В тульских ковидных стационарах каждый четвертый – в тяжелом состоянии

Об этом стало известно в ходе еженедельного оперативного совещания у губернатора.

Сейчас в регионе на госпитализации находятся 1793 человека, из них 442 – в тяжелом состоянии. 
 
Как сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, во время новогодних праздников медицинские учреждения региона работали без выходных. Прием вели около тысячи медиков, которые приняли более 24 тысяч пациентов и провели 7800 экспресс-тестов на коронавирус.
 
По данным Центра медицины катастроф, всего за праздники были обслужены 17 800 вызовов, максимальное количество которых было зафиксировано 3 января. В среднем ежедневно на линию выходило 149 бригад скорой медицинской помощи.
 
 
 
Сюжет: Коронавирус
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