новости
новости
Регистрация
Сколько тульских кафе и ресторанов проверил Роспотребнадзор в новогодние каникулы

Сколько тульских кафе и ресторанов проверил Роспотребнадзор в новогодние каникулы

Информацию об этом озвучили на «оперативке» у губернатора. Одна из проверок завершилась приостановлением деятельности заведения.

По словам главы тульского Роспотребнадзора Александра Ломовцева, на прошедшей неделе 53 объекта обследовано на предмет соблюдения эпидограничений.

Что касается в целом новогодних праздников, то специалистами Роспотребнадзора проведена 141 проверка. 16 из них закончились возбуждением дел об административных правонарушениях. Деятельность одного заведения была приостановлена.

Алексей Дюмин поручил усилить проверки по торговым сетям и малому бизнесу (кафе, рестораны).

 

Напомним, в Тульской области до 15 января действует ряд коронавирусных ограничений. В частности, запрещено проводить развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, бильярдных и боулингах. Подробнее здесь.

Режим работы кафе и ресторанов до 9 января сократился на час — с 7.00 до 23.00, а не до 24.00, как прежде (это не касалось дистанционной торговли).

За соблюдением этих ограничений следит Управление Роспотребнадзора.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:57 0
Другие статьи по темам
Событие
кафепроверкиновогодние каникулы
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульских ковидных стационарах каждый четвертый – в тяжелом состоянии
В тульских ковидных стационарах каждый четвертый – в тяжелом состоянии
Губернатор поручил контролировать туляков, вернувшихся с новогодних каникул из других регионов
Губернатор поручил контролировать туляков, вернувшихся с новогодних каникул из других регионов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.