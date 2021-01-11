Сколько тульских кафе и ресторанов проверил Роспотребнадзор в новогодние каникулы

Информацию об этом озвучили на «оперативке» у губернатора. Одна из проверок завершилась приостановлением деятельности заведения.

По словам главы тульского Роспотребнадзора Александра Ломовцева, на прошедшей неделе 53 объекта обследовано на предмет соблюдения эпидограничений.

Что касается в целом новогодних праздников, то специалистами Роспотребнадзора проведена 141 проверка. 16 из них закончились возбуждением дел об административных правонарушениях. Деятельность одного заведения была приостановлена.

Алексей Дюмин поручил усилить проверки по торговым сетям и малому бизнесу (кафе, рестораны).

Напомним, в Тульской области до 15 января действует ряд коронавирусных ограничений. В частности, запрещено проводить развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, бильярдных и боулингах. Подробнее здесь.

Режим работы кафе и ресторанов до 9 января сократился на час — с 7.00 до 23.00, а не до 24.00, как прежде (это не касалось дистанционной торговли).

За соблюдением этих ограничений следит Управление Роспотребнадзора.