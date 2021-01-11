Сколько в тульских больницах свободных коек для больных коронавирусом

Фото из архива Myslo.

По словам министра Алексея Эрка, этого количества достаточно для текущей ситуации.

– На сегодняшний день в медицинских учреждениях региона свободны 386 коек (18% от общего числа развернутых), из которых 223 койки с кислородом, — сказал Эрк. — Исходя из норматива, который установлен Министерством здравоохранения РФ, здесь у нас свободно 50% коечного фонда.

– Для нас гораздо важнее не нормативы и процентные соотношения, а понимание того, что в регионе достаточное количество специально оборудованных свободных коек для лечения ковида. Это важнее, чем показатели Минздрава, — сказал губернатор.

Алексей Эрк сообщил, что перед Новым годом регион закупил 304 концентратора кислорода.

Имеющихся в запасе 58 тысяч экспресс-тестов должно хватить на 30 дней.