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Сколько в тульских больницах свободных коек для больных коронавирусом
Фото из архива Myslo.

Сколько в тульских больницах свободных коек для больных коронавирусом

По словам министра Алексея Эрка, этого количества достаточно для текущей ситуации.

– На сегодняшний день в медицинских учреждениях региона свободны 386 коек (18% от общего числа развернутых), из которых 223 койки с кислородом, — сказал Эрк. — Исходя из норматива, который установлен Министерством здравоохранения РФ, здесь у нас свободно 50% коечного фонда.
 
– Для нас гораздо важнее не нормативы и процентные соотношения, а понимание того, что в регионе достаточное количество специально оборудованных свободных коек для лечения ковида. Это важнее, чем показатели Минздрава, — сказал губернатор.
 
Алексей Эрк сообщил, что перед Новым годом регион закупил 304 концентратора кислорода.
 
Имеющихся в запасе 58 тысяч экспресс-тестов должно хватить на 30 дней.
 
 

 

Сюжет: Коронавирус
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