Фото из архива Myslo.
Сколько в тульских больницах свободных коек для больных коронавирусом
По словам министра Алексея Эрка, этого количества достаточно для текущей ситуации.
– На сегодняшний день в медицинских учреждениях региона свободны 386 коек (18% от общего числа развернутых), из которых 223 койки с кислородом, — сказал Эрк. — Исходя из норматива, который установлен Министерством здравоохранения РФ, здесь у нас свободно 50% коечного фонда.
– Для нас гораздо важнее не нормативы и процентные соотношения, а понимание того, что в регионе достаточное количество специально оборудованных свободных коек для лечения ковида. Это важнее, чем показатели Минздрава, — сказал губернатор.
Алексей Эрк сообщил, что перед Новым годом регион закупил 304 концентратора кислорода.
Имеющихся в запасе 58 тысяч экспресс-тестов должно хватить на 30 дней.
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