Куда туляки могут пожаловаться на работу общественного транспорта: список номеров
В новогодние праздники пассажирский транспорт ходит по специальному расписанию.
Для удобства жителей Тулы подготовлен список телефонов дежурных МКП «Тулгорэлектротранс» и дежурных компаний-перевозчиков.
- диспетчер по трамвайным маршрутам — тел. 25−61−50
- диспетчер по троллейбусным маршрутам — тел. 25−01−14
- диспетчер по автобусным маршрутам (№№ 1, 3, 5, 11, 12, 13, 13А, 18, 21, 24, 25, 26, 27А, 28, 36, 38) — тел. 25−45−94
- диспетчер по городским автобусным маршрутам (№№ 2, 7, 11А, 16, 21А, 23, 27, 36А, 39А, 44, 52 В, 72) — тел. 76−03−96, 89509020563
- диспетчер по автобусным маршрутам пригородного направления в границах МО г. Тула (№№ 71, 102, 124, 125, 136, 138, 153, 155, 156, 157, 158, 161,162, 166, 169, 174, 175, 181, 182) — тел. 76−03−96, 89509020563.
7 января:
|
ООО «Пилигрим+»
|
№№ 40-К, 51
|
Черкасов Сергей Сергеевич,
8−953−959−28−19
|
ООО «Транслинии»
|
№№ 161-К, 15
|
Николай Алексеевич 8−905−116−62−14
|
ООО «ТАКТ»
|
№№ 9, 55, 58
|
47−70−05 дежурный
|
ООО ТП «Транссервис»
|
№№ 30, 33, 34, 54, 59, 61
|
Юрий Иванович +7 980 723-22-07
|
ООО «ТПП», ООО «ТК ТПП», ООО «АП ТПП»
|
№№ 4, 42, 62, 65
|
|
ООО АТП «Гриф»
|
№№ 12/15, 64,66
|
Родионов Иван Игоревич
8−920−741−87−60
|
ООО «ТК ПАП»
|
№№ 32, 35
|
8−930−899−13−54 дежурный
8 января:
|
ООО «Пилигрим+»
|
№№ 40-К, 51
|
Черкасов Сергей Сергеевич,
8−953−959−28−19
|
ООО «Транслинии»
|
№№ 161-К, 15
|
Николай Алексеевич 8−905−116−62−14
|
ООО «ТАКТ»
|
№№ 9, 55, 58
|
47−70−05 дежурный
|
ООО ТП «Транссервис»
|
№№ 30, 33, 34, 54, 59, 61
|
Юрий Иванович +7 980 723-22-07
|
ООО «ТПП», ООО «ТК ТПП», ООО «АП ТПП»
|
№№ 4, 42, 62, 65
|
|
ООО АТП «Гриф»
|
№№ 12/15, 64,66
|
Бондаренко Николай Юрьевич
8−961−149−54−83
|
ООО «ТК ПАП»
|
№№ 32, 35
|
8−930−899−13−54 дежурный
9 января
|
ООО «Пилигрим+»
|
№№ 40-К, 51
|
Черкасов Сергей Сергеевич,
8−953−959−28−19
|
ООО «Транслинии»
|
№№ 161-К, 15
|
Николай Алексеевич 8−905−116−62−14
|
ООО «ТАКТ»
|
№№ 9, 55, 58
|
47−70−05 дежурный
|
ООО ТП «Транссервис»
|
№№ 30, 33, 34, 54, 59, 61
|
Юрий Иванович +7 980 723-22-07
|
ООО «ТПП», ООО «ТК ТПП», ООО «АП ТПП»
|
№№ 4, 42, 62, 65
|
|
ООО АТП «Гриф»
|
№№ 12/15, 64,66
|
Тетеркин Александр Борисович
8−903−039−07−18
|
ООО «ТК ПАП»
|
№№ 32, 35
|
8−930−899−13−54 дежурный
10 января:
|
ООО «Пилигрим+»
|
№№ 40-К, 51
|
Черкасов Сергей Сергеевич,
8−953−959−28−19
|
ООО «Транслинии»
|
№№ 161-К, 15
|
Николай Алексеевич 8−905−116−62−14
|
ООО «ТАКТ»
|
№№ 9, 55, 58
|
47−70−05 дежурный
|
ООО ТП «Транссервис»
|
№№ 30, 33, 34, 54, 59, 61
|
Юрий Иванович +7 980 723-22-07
|
ООО «ТПП», ООО «ТК ТПП», ООО «АП ТПП»
|
№№ 4, 42, 62, 65
|
|
ООО АТП «Гриф»
|
№№ 12/15, 64,66
|
Бондаренко Юрий Николаевич
8−920−741−87−60
|
ООО «ТК ПАП»
|
№№ 32, 35
|
8−930−899−13−54 дежурный
В администрации Тулы в период новогодних праздников организовано дежурство сотрудников управления по транспорту и дорожному хозяйству:
-
7 января —
Баранов Д. В.(8−910−703−32−03)
-
8 января —
Пантелеев И. В.(8−961−263−54−13)
-
9 января —
Пулин П. А.(8−910−156−59−21)
-
10 января —
Коржанков В. Б.(8−920−752−49−53).