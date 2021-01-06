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Куда туляки могут пожаловаться на работу общественного транспорта: список номеров

Куда туляки могут пожаловаться на работу общественного транспорта: список номеров

В новогодние праздники пассажирский транспорт ходит по специальному расписанию.

Для удобства жителей Тулы подготовлен список телефонов дежурных МКП «Тулгорэлектротранс» и дежурных компаний-перевозчиков.

МКП «Тулгорэлектротранс»
  • диспетчер по трамвайным маршрутам — тел. 25−61−50
  • диспетчер по троллейбусным маршрутам — тел. 25−01−14
  • диспетчер по автобусным маршрутам (№№ 1, 3, 5, 11, 12, 13, 13А, 18, 21, 24, 25, 26, 27А, 28, 36, 38) — тел. 25−45−94
ООО «Тульская ТК»
  • диспетчер по городским автобусным маршрутам (№№ 2, 7, 11А, 16, 21А, 23, 27, 36А, 39А, 44, 52 В, 72) — тел. 76−03−96, 89509020563
  • диспетчер по автобусным маршрутам пригородного направления в границах МО г. Тула (№№ 71, 102, 124, 125, 136, 138, 153, 155, 156, 157, 158, 161,162, 166, 169, 174, 175, 181, 182) — тел. 76−03−96, 89509020563.
маршрутки

7 января:

ООО «Пилигрим+»

№№ 40-К, 51

Черкасов Сергей Сергеевич,

8−953−959−28−19

ООО «Транслинии»

№№ 161-К, 15

Николай Алексеевич 8−905−116−62−14

ООО «ТАКТ»

№№ 9, 55, 58

47−70−05 дежурный

ООО ТП «Транссервис»

№№ 30, 33, 34, 54, 59, 61

Юрий Иванович +7 980 723-22-07

 

ООО «ТПП», ООО «ТК ТПП», ООО «АП ТПП»

№№ 4, 42, 62, 65

Донченко Л. А. 8−910−165−83−60

 

ООО АТП «Гриф»

№№ 12/15, 64,66

Родионов Иван Игоревич

8−920−741−87−60

ООО «ТК ПАП»

№№ 32, 35

8−930−899−13−54 дежурный

8 января:

ООО «Пилигрим+»

№№ 40-К, 51

Черкасов Сергей Сергеевич,

8−953−959−28−19

ООО «Транслинии»

№№ 161-К, 15

Николай Алексеевич 8−905−116−62−14

ООО «ТАКТ»

№№ 9, 55, 58

47−70−05 дежурный

ООО ТП «Транссервис»

№№ 30, 33, 34, 54, 59, 61

Юрий Иванович +7 980 723-22-07

 

ООО «ТПП», ООО «ТК ТПП», ООО «АП ТПП»

№№ 4, 42, 62, 65

Донченко Л. А. 8−910−165−83−60

 

ООО АТП «Гриф»

№№ 12/15, 64,66

Бондаренко Николай Юрьевич

8−961−149−54−83

ООО «ТК ПАП»

№№ 32, 35

8−930−899−13−54 дежурный

9 января

ООО «Пилигрим+»

№№ 40-К, 51

Черкасов Сергей Сергеевич,

8−953−959−28−19

ООО «Транслинии»

№№ 161-К, 15

Николай Алексеевич 8−905−116−62−14

ООО «ТАКТ»

№№ 9, 55, 58

47−70−05 дежурный

ООО ТП «Транссервис»

№№ 30, 33, 34, 54, 59, 61

Юрий Иванович +7 980 723-22-07

 

ООО «ТПП», ООО «ТК ТПП», ООО «АП ТПП»

№№ 4, 42, 62, 65

Донченко Л. А. 8−910−165−83−60

 

ООО АТП «Гриф»

№№ 12/15, 64,66

Тетеркин Александр Борисович

8−903−039−07−18

ООО «ТК ПАП»

№№ 32, 35

8−930−899−13−54 дежурный

10 января:

ООО «Пилигрим+»

№№ 40-К, 51

Черкасов Сергей Сергеевич,

8−953−959−28−19

ООО «Транслинии»

№№ 161-К, 15

Николай Алексеевич 8−905−116−62−14

ООО «ТАКТ»

№№ 9, 55, 58

47−70−05 дежурный

ООО ТП «Транссервис»

№№ 30, 33, 34, 54, 59, 61

Юрий Иванович +7 980 723-22-07

 

ООО «ТПП», ООО «ТК ТПП», ООО «АП ТПП»

№№ 4, 42, 62, 65

Донченко Л. А. 8−910−165−83−60

 

ООО АТП «Гриф»

№№ 12/15, 64,66

Бондаренко Юрий Николаевич

8−920−741−87−60

ООО «ТК ПАП»

№№ 32, 35

8−930−899−13−54 дежурный
администрация тулы

В администрации Тулы в период новогодних праздников организовано дежурство сотрудников управления по транспорту и дорожному хозяйству:

  • 7 января — Баранов Д. В. (8−910−703−32−03)
  • 8 января — Пантелеев И. В. (8−961−263−54−13)
  • 9 января — Пулин П. А. (8−910−156−59−21)
  • 10 января — Коржанков В. Б. (8−920−752−49−53).
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