Куда туляки могут пожаловаться на работу общественного транспорта: список номеров

В новогодние праздники пассажирский транспорт ходит по специальному расписанию.

Для удобства жителей Тулы подготовлен список телефонов дежурных МКП «Тулгорэлектротранс» и дежурных компаний-перевозчиков.

МКП «Тулгорэлектротранс»

диспетчер по трамвайным маршрутам — тел. 25−61−50

диспетчер по троллейбусным маршрутам — тел. 25−01−14

диспетчер по автобусным маршрутам (№№ 1, 3, 5, 11, 12, 13, 13А, 18, 21, 24, 25, 26, 27А, 28, 36, 38) — тел. 25−45−94

ООО «Тульская ТК»

диспетчер по городским автобусным маршрутам (№№ 2, 7, 11А, 16, 21А, 23, 27, 36А, 39А, 44, 52 В, 72) — тел. 76−03−96, 89509020563

диспетчер по автобусным маршрутам пригородного направления в границах МО г. Тула (№№ 71, 102, 124, 125, 136, 138, 153, 155, 156, 157, 158, 161,162, 166, 169, 174, 175, 181, 182) — тел. 76−03−96, 89509020563.

маршрутки

7 января:

ООО «Пилигрим+» №№ 40-К, 51 Черкасов Сергей Сергеевич, 8−953−959−28−19 ООО «Транслинии» №№ 161-К, 15 Николай Алексеевич 8−905−116−62−14 ООО «ТАКТ» №№ 9, 55, 58 47−70−05 дежурный ООО ТП «Транссервис» №№ 30, 33, 34, 54, 59, 61 Юрий Иванович +7 980 723-22-07 ООО «ТПП», ООО «ТК ТПП», ООО «АП ТПП» №№ 4, 42, 62, 65 Донченко Л. А. 8−910−165−83−60 ООО АТП «Гриф» №№ 12/15, 64,66 Родионов Иван Игоревич 8−920−741−87−60 ООО «ТК ПАП» №№ 32, 35 8−930−899−13−54 дежурный

8 января:

ООО «Пилигрим+» №№ 40-К, 51 Черкасов Сергей Сергеевич, 8−953−959−28−19 ООО «Транслинии» №№ 161-К, 15 Николай Алексеевич 8−905−116−62−14 ООО «ТАКТ» №№ 9, 55, 58 47−70−05 дежурный ООО ТП «Транссервис» №№ 30, 33, 34, 54, 59, 61 Юрий Иванович +7 980 723-22-07 ООО «ТПП», ООО «ТК ТПП», ООО «АП ТПП» №№ 4, 42, 62, 65 Донченко Л. А. 8−910−165−83−60 ООО АТП «Гриф» №№ 12/15, 64,66 Бондаренко Николай Юрьевич 8−961−149−54−83 ООО «ТК ПАП» №№ 32, 35 8−930−899−13−54 дежурный

9 января

ООО «Пилигрим+» №№ 40-К, 51 Черкасов Сергей Сергеевич, 8−953−959−28−19 ООО «Транслинии» №№ 161-К, 15 Николай Алексеевич 8−905−116−62−14 ООО «ТАКТ» №№ 9, 55, 58 47−70−05 дежурный ООО ТП «Транссервис» №№ 30, 33, 34, 54, 59, 61 Юрий Иванович +7 980 723-22-07 ООО «ТПП», ООО «ТК ТПП», ООО «АП ТПП» №№ 4, 42, 62, 65 Донченко Л. А. 8−910−165−83−60 ООО АТП «Гриф» №№ 12/15, 64,66 Тетеркин Александр Борисович 8−903−039−07−18 ООО «ТК ПАП» №№ 32, 35 8−930−899−13−54 дежурный

10 января:

ООО «Пилигрим+» №№ 40-К, 51 Черкасов Сергей Сергеевич, 8−953−959−28−19 ООО «Транслинии» №№ 161-К, 15 Николай Алексеевич 8−905−116−62−14 ООО «ТАКТ» №№ 9, 55, 58 47−70−05 дежурный ООО ТП «Транссервис» №№ 30, 33, 34, 54, 59, 61 Юрий Иванович +7 980 723-22-07 ООО «ТПП», ООО «ТК ТПП», ООО «АП ТПП» №№ 4, 42, 62, 65 Донченко Л. А. 8−910−165−83−60 ООО АТП «Гриф» №№ 12/15, 64,66 Бондаренко Юрий Николаевич 8−920−741−87−60 ООО «ТК ПАП» №№ 32, 35 8−930−899−13−54 дежурный

администрация тулы

В администрации Тулы в период новогодних праздников организовано дежурство сотрудников управления по транспорту и дорожному хозяйству: