Коммунальная авария: в Пролетарском округе Тулы без воды 4 многоэтажки и частный сектор

Это связано с проведением ремонтных работ на ул. Немцова.

Как сообщила администрация города, в районе дома № 38 по улице Немцова проводятся аварийно-восстановительные работы на водопроводе. В Пролетарском округе из-за этого возможно пониженное давление холодной воды. В ряде домов она полностью отсутствует.

Специалисты А. О. «Тулагорводоканал» проводят работы по восстановлению водоснабжения. Вопрос находится на контроле у администрации города.

Как стало известно Myslo, утечка произошла на Загородном проезде. Поврежден водопровод диаметром 300 мм. Сейчас поврежденный участок водопровода отключили. Без воды остались 4 многоэтажки и частный сектор. Утечка в низине, поэтому вода пропала во многих домах.

По сообщению водоканала, ограничена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Кутузова, 34, ул. Дементьева, 11, 13, 14, а также ул. Маяковского, Кольцова (частный сектор).

UPD: Новость обновлена в 11.00 — добавлены подробности.