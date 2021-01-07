Коммунальная авария: в Пролетарском округе Тулы без воды 4 многоэтажки и частный сектор
Это связано с проведением ремонтных работ на ул. Немцова.
Как сообщила администрация города, в районе дома № 38 по улице Немцова проводятся аварийно-восстановительные работы на водопроводе. В Пролетарском округе из-за этого возможно пониженное давление холодной воды. В ряде домов она полностью отсутствует.
Как стало известно Myslo, утечка произошла на Загородном проезде. Поврежден водопровод диаметром 300 мм. Сейчас поврежденный участок водопровода отключили. Без воды остались 4 многоэтажки и частный сектор. Утечка в низине, поэтому вода пропала во многих домах.
По сообщению водоканала, ограничена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Кутузова, 34, ул. Дементьева, 11, 13, 14, а также ул. Маяковского, Кольцова (частный сектор).
UPD: Новость обновлена в 11.00 — добавлены подробности.