Оперштаб Тульской области сделал шуточные карточки о коронавирусе в СССР

Осталось только выяснить зачем и, главное, для чего?

Оперштаб Тульской области подготовил шуточные карточки, посвященные коронавирусу в СССР.

- Отвлечемся от серьезных новостей! Мы поразмыслили, как бы выглядели плакаты, если бы коронавирус бушевал во времена СССР, - говорится в сообщении оперштаба.