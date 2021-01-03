Оперштаб Тульской области сделал шуточные карточки о коронавирусе в СССР
Осталось только выяснить зачем и, главное, для чего?
Оперштаб Тульской области подготовил шуточные карточки, посвященные коронавирусу в СССР.
- Отвлечемся от серьезных новостей! Мы поразмыслили, как бы выглядели плакаты, если бы коронавирус бушевал во времена СССР, - говорится в сообщении оперштаба.
Галерея
сегодня, в 11:10, 30 3583 -1
1 января, в 12:27, 70 4167 0
Из внебюджетных источников на борьбу с коронавирусом в Тульской области направили порядка миллиарда рублей
31 декабря, в 14:30, 43 1787 0
31 декабря, в 11:04, 26 3029 0
Другие статьи по темам