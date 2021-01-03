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Оперштаб Тульской области сделал шуточные карточки о коронавирусе в СССР

Оперштаб Тульской области сделал шуточные карточки о коронавирусе в СССР

Осталось только выяснить зачем и, главное, для чего?

Оперштаб Тульской области подготовил шуточные карточки, посвященные коронавирусу в СССР.

- Отвлечемся от серьезных новостей! Мы поразмыслили, как бы выглядели плакаты, если бы коронавирус бушевал во времена СССР, - говорится в сообщении оперштаба. 

 

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