Футболист «Арсенала» попал в сборную разочарований-2020

фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Защитник тульского «Арсенала» Николай Рассказов попал в сборную игроков чемпионата России, разочаровавших в этом году, пишет издание Rusfootball.

- Не воспользовался шансами, которые получил в концовке чемпионата 2019/2020, и угодил в глухой спартаковский запас, сыграв в августе и сентябре 1 матч за вторую команду в ФНЛ. В октябре ушел в аренду в тульский «Арсенал», вместе с которым успел провалиться едва ли не до зоны прямого вылета. 9 матчей в стартовом составе (+1=2–6), 0 результативных действий, – так охарактеризовал игру Рассказова Rusfootball.

Отметим, что в списке разочарований есть и Зелимхан Бакаев, в свое время фееривший за тульскую команду.