новости
новости
Регистрация
Футболист «Арсенала» попал в сборную разочарований-2020
фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Футболист «Арсенала» попал в сборную разочарований-2020

И речь не о Гураме-младшем.

Защитник тульского «Арсенала» Николай Рассказов попал в сборную игроков чемпионата России, разочаровавших в этом году, пишет издание Rusfootball.
 
- Не воспользовался шансами, которые получил в концовке чемпионата 2019/2020, и угодил в глухой спартаковский запас, сыграв в августе и сентябре 1 матч за вторую команду в ФНЛ. В октябре ушел в аренду в тульский «Арсенал», вместе с которым успел провалиться едва ли не до зоны прямого вылета. 9 матчей в стартовом составе (+1=2–6), 0 результативных действий, – так охарактеризовал игру Рассказова Rusfootball.
 
Отметим, что в списке разочарований есть и Зелимхан Бакаев, в свое время фееривший за тульскую команду.
 
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 21:21 +5
Другие статьи по темам
Прочее
футболТулаАрсеналспортрейтингРассказов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Опаснее коронавируса: ученый из Конго заявил о новой смертельной болезни
Опаснее коронавируса: ученый из Конго заявил о новой смертельной болезни
Оперштаб Тульской области сделал шуточные карточки о коронавирусе в СССР
Оперштаб Тульской области сделал шуточные карточки о коронавирусе в СССР
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.