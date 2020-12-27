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Голосование! Выбираем человека года – 2020

Голосование! Выбираем человека года – 2020

Myslo объявляет традиционное голосование на звание «Человек года». Включайтесь!

Номинантов для голосования мы выбирали по количеству упоминаний на Myslo, а также в соответствии с вашими пожеланиями. В этом году мы отобрали шесть персон. Отметим: человеком года может стать не только народный герой или известный политик, но и тот, о ком говорили, писали, про кого изобретали мемы. Представляем номинантов.

алексей дюмин

Губернатор Тульской области. Этот год для него был непростым, как и для всех нас, но только губернатор мог принимать взвешенные и ответственные решения, держать баланс между «всё закрыть, ковид!» и «всё открыть, экономика!». И кажется, Дюмину всё удалось.

алексей эрк

Министр здравоохранения Тульской области весь год был «на передовой». 2020-й вообще давно пора назвать Годом медика. Так что Алексей Алоисович — наш второй номинант.

Александр Ломовцев

Глава Управления Роспотребнадзора. И снова про ковид (а про что же еще?). Именно решения и рекомендации Александра Ломовцева ложились в основу и губернаторских указов, и приказов министерств и ведомств. Это большая ответственность!

надежда жукова

Да-да, та самая «медсестра в бикини». О ней говорили добрую половину года! Причем добрую — и в прямом, и в переносном смысле. Кто еще во время всеобщего коронавирусного уныния мог так взбодрить и пациентов больницы…

…и читателей Myslo:

История одного фото, которое облетело весь мир, — здесь.

александр мусатов

Жителю Тепло-Огаревского района Александру Мусатову 34 года, он электромонтер. В августа 2020-го он спас на пожаре соседку, рискуя собственной жизнью. Они оба едва не погибли, но всё обошлось. «Было ли мне страшно? Да! Но гораздо страшнее было знать, что мог помочь человеку и не сделал этого». За свой поступок Александр награжден медалью «Честь и мужество». О его подвиге можно прочитать здесь и здесь.

Даша Павлова

Маленький герой! Этим летом в Судаке она спасла случайно упавшего в бассейн 5-летнего мальчика.

Дашу наградили губернатор Тульской области, глава Крыма и крымские следователи и, конечно, МЧС. А мы номинируем на звание человека года.

Голосуем! Итоги мы подведем в первых числах января.

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Сюжет: Итоги года - 2020
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23 декабря, в 14:02, 88 2377 10
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:25 +1
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