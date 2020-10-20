В Тульской области запустили инновационное производство герметиков

На открытие приехали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и ректор МГУ Виктор Садовничий.

20 октября 2020 года в «ОЭЗ «Узловая» запустили новое высокотехнологичное инновационное производство. Компания «ТЕНЗОГРАФ» производит безазбестовые уплотнительные материалы на основе армированных каучуков, а также уплотнительные материалы на основе терморасширенного графита и уплотнительную продукцию для герметизации промышленного оборудования.

- В особой экономической зоне «Узловая» уже присутствуют 13 резидентов, сюда инвестировано порядка 8 миллиардов рублей, создано 1200 рабочих мест, — сказал на открытии губернатор Алексей Дюмин. — На сегодняшний момент экспертным советом ОЭЗ «Узловая» положительно рассмотрены еще 5 заявок потенциальных резидентов. Реализация их проектов предусматривает в общей сложности инвестиции в объеме около 18,6 млрд руб. и создание около 550 рабочих мест. Сегодня мы открываем уникальное предприятие, его мозговой центр — ученые Московского государственного университета, поэтому отдельные слова благодарности его ректору Виктору Антоновичу Садовничему, который нашел время приехать и разделить с нами это торжественное событие.

Ученые МГУ им. М. В. Ломоносова занимаются разработками для производства огнезащитных, теплоизоляционных, антикоррозионных и других полимерных материалов.

Ректор МГУ Виктор Садовничий:

- Алексей Геннадьевич, открытие предприятия — это большой успех!

Сегодняшнее событие очень важно не только для МГУ и Тульской области, но и для всей страны.

На новом заводе соединились фундаментальная университетская наука, высокие технологии и воля региона. Вот эти три компонента и определяют экономику страны. Производимые здесь материалы — еще и экологический прорыв, они абсолютно безопасны и по сути вечны.

Наталья Попова, омбудсмен по защите прав и интересов высокотехнологичных компаний:

- Особо радостно, что несмотря на последствия распространения короновирусной инфекции, все равно открываются производства, поддерживаются высокотехнологичные компании. Тула уже давно стала центром притяжения для таких компаний. Если взять ОЭЗ «Узловая», мы видим, что компании получают здесь налоговые, имущественные, земельные преференции. Это особый микроклимат, где создаются новые кооперационные цепочки, развивается взаимодействие с научным сообществом и уже видны результаты. Не могу не отметить важность таких компаний для страны в целом. За предприятием стоит крупнейшая научная школа МГУ, и это видно в тех технологиях, которые здесь реализованы. За такими производствами — будущее!

Объем выпуска готовой продукции «ТЕНЗОГРАФА» составит более 2000 т в год. В создание производства вложено более 800 млн рублей, на предприятии будет создано около 90 рабочих мест.

Виктор Авдеев, председатель совета директоров ГК «УНИХИМТЕК»:

- Особенность графитовых материалов в том, что они выдерживают разные температуры, от минус 100 до плюс 550 градусов. Это самые современные уплотнительные материалы. Сейчас у нас около 10 000 потребителей по всему миру, уплотнители применяются в атомной и тепловой энергетике, нефтедобыче, нефтепереработке и нефтетранспортировке, автомобильной промышленности, ЖКХ. То есть везде, где есть насосы и что-то качают, применяют этот уплотнитель. 80% продукции планируется отправлять на экспорт в страны Евросоюза, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.