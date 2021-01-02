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Погода 3 января: тепло, пасмурно и без осадков

Погода 3 января: тепло, пасмурно и без осадков

Днем столбик термометра будет держаться нулевой отметки.

В воскресенье, 3 января, на территории Тульской области ожидается облачная погода без осадков. По данным регионального МЧС, утром местами слабый гололед и туман, на дорогах гололедица.
 
Ветер юго-западный с переходом в южный 2,5-3 м/с. Температура воздуха ночью −3…-1 градус, днем - около нуля.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст. Средняя геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья метеозависимых людей.

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