Тульские предприятия начнут выпускать медицинские маски

Фото Myslo и пресс-службы правительства Тульской области.

В ближайшее время около 10 предприятий в регионе перепрофилируются на выпуск этой продукции.

1 апреля министр промышленности и науки региона Андрей Платов посетил АО «Трикотажная фирма «Заря», которое начало выпуск многоразовых медицинских масок.

По словам Андрея Платова, для обеспечения жителей нашей страны средствами индивидуальной защиты, в частности масками, Правительство РФ определило единого поставщика — компанию «ДельРус». Министр пояснил, что компания заключает договоры с региональными предприятиями легкой промышленности и затем распределяет произведенную продукцию по регионам России.

В Тульской области «ДельРус» сотрудничает с АО «Трикотажная фирма «Заря», которая наладила производство масок.

– Фабрика в кратчайшие сроки перенастроила производство. Сегодня здесь выпускаются медицинские маски из марли, около 4 тыс. штук в сутки, — сказал Андрей Платов.

Технический директор трикотажной фирмы «Заря» Владимир Туляков сообщил, что на предприятии была проведена дезинфекция помещений:

– Сейчас проводим санитарную обработку два раза в день. Пока работаем в одну смену.

Андрей Платов также отметил, что правительство Тульской области ведет переговоры с ООО «ДельРус», чтобы часть изготовленной продукции осталась в регионе для закрытия потребностей жителей.

Кроме того, Министерство промышленности и науки прорабатывает вопрос наладки в регионе производства защитных масок из специального синтетического волокна (спандбонда). Это нетканый материал, который составляет основу аптечной медицинской маски.

– Мы получили от Минпромторга России техусловие на изготовление масок. Предприятия получают сырье от регионального производителя, расположенного в Узловой. Чтобы настроить производство, нужно несколько дней. По предварительным подсчетам, используя все мощности легкой промышленности Тульской области, будем выпускать 20 тысяч масок в день. В ближайшее время около 10 предприятий в регионе перепрофилируются на пошив масок, — цитирует Андрея Платова пресс-служба регионального правительства.