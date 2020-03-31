В Тульской области прорабатываются меры поддержки для граждан и бизнеса

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

– Коронавирус внес серьезные коррективы во все направления жизнедеятельности региона. Это стало большим потрясением, как для малого бизнеса, так и для крупных предприятий, трудности затронули многие семьи. Нам важно поддержать тех, кто сильнее всего пострадал в сложившейся ситуации, – заявил губернатор.

Глава региона поручил областному правительству проработать введение мер поддержки семей с детьми, субъектов малого и среднего бизнеса, граждан, потерявших работу.

Введен первый пакет мер поддержки, которые помогут наиболее уязвимым отраслям бизнеса справиться с форс-мажорными обстоятельствами. По итогам анализа обращений от предпринимателей подготовлен второй пакет мер региональной поддержки. Среди них – и предоставление льготных займов на выплату зарплаты предприятиям, попавшим в сложное финансовое положение, и обнуление ставок по аренде государственного и муниципального имущества.

Муниципалитетам рекомендовано вдвое снизить ставки по единому налогу на вмененный доход и предоставить отсрочку по платежам. Предлагается ввести отсрочку по выплате процентов по микрозаймам и предоставлять предпринимателям поручительства.

Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина рассказала о мерах поддержки туриндустрии. Для них предусмотрена отсрочка по уплате налогов (кроме НДС). Предлагаются дополнительные меры поддержки: для гостиниц – уменьшение имущественного налога на 2020 год, для региональных туроператоров – субсидирование затрат на одного привлеченного в регион туриста после снятия ограничительных мер.

Глава регионального минпрома Андрей Платов сообщил, что предприятия легкой промышленности начали осваивать производство масок из сырья, изготавливаемого в Тульской области.

Губернатор заявил, что необходимо минимизировать потери, принять все меры по поддержке предприятий и поручил профильному министерству подготовить предложения в рабочую группу Госсовета РФ по направлению «Промышленность» о введении мер по восстановлению ущерба, нанесенного предприятиям.