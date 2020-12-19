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Губернатор проверил готовность коронавирусного госпиталя в манеже «Арсенала»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор проверил готовность коронавирусного госпиталя в манеже «Арсенала»

19 декабря госпиталь должен принять первых пациентов.

18 декабря губернатор Алексей Дюмин проинспектировал готовность госпиталя, развернутого в манеже Центрального стадиона «Арсенал» в Туле.

Госпиталь на 208 коек был развернут за две недели. Полностью восстановлена планировочная структура, проведены санитарно-технические и электромонтажные работы, утеплены санитарные блоки, установлено видеонаблюдение, в каждую палату подведена кнопка экстренного вызова врача.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк доложил, что в госпитале смогут проходить лечение пациенты в состоянии легкой и средней тяжести. Уже завезены 44 концентратора, которые позволяют обеспечить кислородную поддержку 88 коек. Также госпиталь оснащен переносным аппаратом УЗИ, цифровым передвижным рентгеновским аппаратом, портативным аппаратом ЭКГ. Подготовлен необходимый запас медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Главный врач Тульской городской клинической больницы им. Д. Я. Ваныкина Ирина Рублевская сообщила, что помощь здесь будут оказывать 120 медицинских работников.

Губернатор отметил, что в регионе уже работает перепрофилированный под госпиталь санаторий «Слободка» на 170 коек. Введение госпиталя в манеже позволит дополнительно разгрузить остальные учреждения для работы с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии, а также сохранить плановую помощь.

Алексей Дюмин поручил завершить все подготовительные работы, чтобы уже с 19 декабря госпиталь начал прием больных.

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Госпиталь в манеже Арсенала, Фото: 1
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