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Трезвый Новый год: не пропусти 1 января!

Трезвый Новый год: не пропусти 1 января!

Новый год без алкоголя? А как же под бой курантов открыть бутылку шампанского и звоном бокалов встретить наступивший год?

Не будем лукавить: у большинства оливье, мандарины и алкоголь – обязательные позиции в списке того, что должно стоять на новогоднем столе.

Хорошо это или плохо, но алкоголь – часть культуры практически любой страны. И Россия не исключение. Именно поэтому фраза «трезвый Новый год» у многих вызывает непонимание. Однако участники (имена изменены. – Прим. ред.) сообщества Анонимных алкоголиков «Берег» уверяют: Новый год без капли спиртного – это круто!

Не пропустим 1 января!

– В принципе, у нас всё то же самое, что и у всех, но только без алкоголя. Днем с Ириной отправимся к родным поздравляться, а потом заедем к нашим родителям, заберем их и поедем все вместе к нам домой встречать Новый год, – рассказывает Михаил.

– Мы больше планируем 1 января – пойдем в Центральный парк, на каток, погуляем на свежем воздухе, а потом – в чайную. К вечеру приедут гости из Москвы. А 2-го пойдем с мужем в театр. В общем, благодаря тому, что праздник, а то и все выходные, мы теперь не теряем в пьяном угаре, новогодние каникулы проходят у нас очень насыщенно. Мы сейчас только понимаем, как много потеряли дней. Но больше терять не хотим, а хотим наслаждаться каждым днем и наполнять его интересными событиями и впечатлениями, – добавляет Ирина.

Весело, когда компания хорошая

– Нет, может быть, кто-то из нас и хотел бы проспать 1 января. Но мы знаем, что для нас алкоголь смертельно опасен, и поэтому ему не место в нашей жизни. Но это совсем не значит, что мой праздник будет чем-то хуже.

Бывают же люди, у которых аллергия на рыбу, например, но это же не повод не веселиться и не ходить в ресторан. Вот так же и со мной. Я достаточно спокойно чувствую себя в компании друзей, которые выпивают в праздник. 

Если по-честному, то, конечно, в первый свой год мне было очень неуютно встречать Новый год «на сухую», но я тогда только расстался с этим пристрастием. Благодаря сообществу я научился жить трезвым и получать удовольствие не от количества алкоголя в крови, а просто от общения с людьми. Я сам человек веселый, а если весело, то и алкоголь не нужен.

На Новый год мы с женой отправимся в гости к друзьям, которых знаем уже много лет. Четкого плана на эту ночь нет, но то, что это будет первое яркое событие, – это несомненно.

Успеть поздравить всех друзей

– Отправиться в новогоднюю ночь поздравлять друзей с праздником – мне кажется, это отличное начало наступившего года! В течение года мы все работаем и не успеваем, а тут сам бог велел. Нам нельзя пить, алкоголь для нас яд, но праздник должен быть праздником! – добавляет Антон Д.

Не нужно спешить!

– Я буду встречать Новый год с мамой и дочкой дома. Очень приятно видеть счастливые глаза мамы и знать, что она рядом, – рассказала Алена П. – Ничего особенно не запланировано на эту ночь у меня. Посмотрим фильмы, поговорим… Мне кажется, что после сумасшедшего 2020 года это неплохой способ плавно войти в новый, 2021-й. Не нужно спешить! Надо беречь силы – впереди много выходных дней, а значит, можно многое успеть сделать: встретиться с друзьями, отправиться в поездку в другой город, просто насладиться этими днями...

Ведь очень круто иметь возможность просто идти по улице, видеть голубое небо, снег на веточках деревьев и получать удовольствие от этого. Многие со мной согласятся, что раньше не обращали внимания на это всё, не видели красоты. А теперь любой день сам по себе прекрасен. А Новый год – особенно. Хочется верить, что год будет чудесный и принесет нам много хорошего и интересного.

 

Те, кто состоит в сообществе анонимных алкоголиков (АА) Тулы «Берег», не дают себе и другим никаких обещаний, не строят иллюзий и не устанавливают жестких рамок. Цель — один день не пить, просто она ставится каждое утро. И так изо дня в день, из которых у многих складываются годы.

Бывших алкоголиков не бывает — это точно знают те, кто состоит в сообществе АА. Для тех, кто поверил в себя и перешел на трезвую сторону, вновь попробовать спиртное — самый большой страх.

Если вам или вашим близким нужна поддержка от тех, кто знает про пристрастие к алкоголю не по учебникам, а от тех, кто на собственной шкуре испытал все трудности, но выбрался на «сухой» берег, отправляйтесь на встречи АА. Это бесплатно, анонимно и исключительно добровольно. 

Группа АА «Берег»

aatula.ru

Тула, ул. Гоголевская, 76, подъезд 2.
Телефон +7 (953) 425-88-65.

Новомосковск, ул. Мира, 11-к, 4-й этаж.
Телефон +7 (953) 956-56-99.

 

Сообщество Анонимные наркоманы:

Телефон +7 (915) 694-84-94.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:43 +3
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