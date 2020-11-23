Указ губернатора: в Тульской области ужесточили антикоронавирусные ограничения

Алексей Дюмин внёс изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Для защиты здоровья граждан, снижения рисков распространения коронавируса с 1 декабря по 15 января 2021 года запрещено проведение, развлекательных и досуговых мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, бильярдных и боулингах, а также массовых деловых мероприятий за исключением тех, которые проводятся в дистанционном режиме.

С 25 декабря по 9 января режим работы организаций общественного питания и развлекательных заведений сократится на 1 час – с 7.00 до 23.00.

Спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних проходят без зрителей, допускается присутствие одного из родителей. Остальные спортивные мероприятия проводятся с заполняемостью не более 10% от общей вместимости.

Работодателям до 27 ноября необходимо разместить и регулярно обновлять информацию о числе работников, переведенных на дистанционку через сервис «Работа в России».

До 31 декабря продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Они могут уйти на больничный, в ежегодный оплачиваемый отпуск либо оформить перевод на дистанционную работу.

Полный текст измененного указа можно найти тут.