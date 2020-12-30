Алексей Дюмин: Меня очень удручают результаты «Арсенала»

фото: пресс-служба регионального правительства

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с руководством тульского ПФК «Арсенал».

Губернатор сообщил, что недоволен турнирным положением клуба: после 19-ого тура туляки расположились на 14-й строчке турнирной таблицы российской премьер-лиги.

- Год заканчивается. Меня, как и всех болельщиков, очень удручают результаты команды. Нет побед. Нет забитых мячей. Клуб скатился до зоны стыковых матчей. Но до конца чемпионата еще 11 туров. Болельщики, которые искренне переживают за команду, ждут от руководства клуба решительных действий по исправлению положения «Арсенала», - заявил Алексей Дюмин.

Президент «Арсенала», Гурам Аджоев, назвал одной из главных причин слабого выступления клуба травмы. За пять игровых месяцев в лазарете команды побывали 22 футболиста. Тренерский штаб во главе с Дмитрием Парфеновым столкнулся с тем, что ведущие игроки были не готовы функционально.

- Уверен, сейчас у главного тренера будет достаточно времени, чтобы достойно подготовиться к весенней части чемпионата и выйти из сложного положения, - подчеркнул Аджоев.