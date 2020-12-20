Гендиректор обматерил болельщиков на форуме: служба безопасности «Арсенала» проводит служебную проверку

В ночь на 20 декабря на форуме болельщиков «Арсенала» с аккаунта гендиректора клуба Дмитрия Балашова сыпались негативные и нецензурные сообщения в сторону болельщиков. А в конце переписки их и вовсе послали на три буквы. Пресс-служба ПФК «Арсенал» официально прокомментировала случившееся:

- Полтора месяца назад на официальном сайте болельщиков «Арсенала» для неформального общения генерального директора ПФК «Арсенал» Дмитрия Балашова с поклонниками нашего клуба был создан аккаунт с ником «123».

19 декабря в 22.40 Дмитрий Викторович с личного аккаунта зашел на сайт болельщиков, чтобы по достигнутой ранее договоренности ответить на многочисленные вопросы.

Однако примерно через час была взломана почта генерального директора, а вместе с ней и его личная страничка на гостевой сайта болельщиков. Служба безопасности ПФК «Арсенал» связалась с администраторами ресурса и начала служебную проверку. На данный момент аккаунт «123» заблокирован. О результатах проверки мы сообщим в ближайшее время.

Приносим искренние сожаления за хамское поведение неустановленных лиц, которые от имени генерального директора ПФК «Арсенал» в неприемлемой форме общались с нашими болельщиками.

Отметим, что 28 декабря на «Арсенал-ТВ» пройдет большая пресс-конференция с участием Дмитрия Балашова, который подведет итоги непростого для нас года и ответит на вопросы тульских болельщиков.