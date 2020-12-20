новости
новости
Регистрация
Гендиректор обматерил болельщиков на форуме: служба безопасности «Арсенала» проводит служебную проверку

Гендиректор обматерил болельщиков на форуме: служба безопасности «Арсенала» проводит служебную проверку

Клуб заявил о взломе аккаунта.

В ночь на 20 декабря на форуме болельщиков «Арсенала» с аккаунта гендиректора клуба Дмитрия Балашова сыпались негативные и нецензурные сообщения в сторону болельщиков. А в конце переписки их и вовсе послали на три буквы. Пресс-служба ПФК «Арсенал» официально прокомментировала случившееся: 

- Полтора месяца назад на официальном сайте болельщиков «Арсенала» для неформального общения генерального директора ПФК «Арсенал» Дмитрия Балашова с поклонниками нашего клуба был создан аккаунт с ником «123».

19 декабря в 22.40 Дмитрий Викторович с личного аккаунта зашел на сайт болельщиков, чтобы по достигнутой ранее договоренности ответить на многочисленные вопросы.

Однако примерно через час была взломана почта генерального директора, а вместе с ней и его личная страничка на гостевой сайта болельщиков. Служба безопасности ПФК «Арсенал» связалась с администраторами ресурса и начала служебную проверку. На данный момент аккаунт «123» заблокирован. О результатах проверки мы сообщим в ближайшее время.

Приносим искренние сожаления за хамское поведение неустановленных лиц, которые от имени генерального директора ПФК «Арсенал» в неприемлемой форме общались с нашими болельщиками.

Отметим, что 28 декабря на «Арсенал-ТВ» пройдет большая пресс-конференция с участием Дмитрия Балашова, который подведет итоги непростого для нас года и ответит на вопросы тульских болельщиков.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 16:34 −4
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Балашов
Место
Тула
Прочее
АрсеналПФК Арсенал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк украл из магазина 54 плитки шоколада
Туляк украл из магазина 54 плитки шоколада
Где в Туле открылись елочные базары: интерактивная карта
Где в Туле открылись елочные базары: интерактивная карта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.