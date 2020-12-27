Туляков приглашают присоединиться к акции «Новогодние окна»

Фото из архива Myslo.

Рассказываем, что для этого нужно сделать.

В Туле проходит всероссийская акция «Новогодние окна». В ней могут принять участие все желающие.

Для этого необходимо оформить окна своих квартир, домов, офисов с использованием рисунков, картинок, надписей, украшений, связанных с празднованием Нового года.

Затем выложить в социальные сети фотографии оформленных окон с хештегом #Новогодниеокна и небольшим рассказом о семейных традициях празднования, воспоминаниях из детства или другими тематическими текстами.

Рисунки можно придумать самим либо воспользоваться специальными трафаретами.