Фото из архива Myslo.
Туляков приглашают присоединиться к акции «Новогодние окна»
Рассказываем, что для этого нужно сделать.
В Туле проходит всероссийская акция «Новогодние окна». В ней могут принять участие все желающие.
Для этого необходимо оформить окна своих квартир, домов, офисов с использованием рисунков, картинок, надписей, украшений, связанных с празднованием Нового года.
Затем выложить в социальные сети фотографии оформленных окон с хештегом #Новогодниеокна и небольшим рассказом о семейных традициях празднования, воспоминаниях из детства или другими тематическими текстами.
Рисунки можно придумать самим либо воспользоваться специальными трафаретами.
сегодня, в 10:36, 25 1078 1
сегодня, в 09:48, 50 1970 16
22 декабря, в 11:23, 34 5639 4
18 декабря, в 20:09, 105 4336 -1
Другие статьи по темам
Место