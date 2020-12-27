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«Арсенал» нарисовал новогодние мультики про футболистов: видео
Кадр из видео.

«Арсенал» нарисовал новогодние мультики про футболистов: видео

Вышло пока две серии. Слоган мультфильма – «Верим в «Арсенал» и Деда Мороза».

ПФК «Арсенал» нарисовал мультики про футболистов, Деда Мороза и Новый год. Ролики получились короткие, но с юмором. Пока опубликованы две серии. В главных ролях — Гиа Григалава, Анри Хагуш, Александр Ломовицкий, Кирилл Комбаров и медицинский штаб клуба.

Первая серия:

Вторая серия:

Сюжет: Арсенал
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