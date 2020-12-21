В Туле супруги избили и обокрали таксиста

В Туле сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, сегодня ночью на перекрестке Одоевского шоссе и 11-го проезда произошла потасовка между водителем такси и его пассажирами – семейной парой. Водитель такси сообщил прибывшим на вызов сотрудникам Росгвардии, что его избили и отобрали у него мобильный телефон – Huawei Honor 9.

Росгвардейцы задержали нетрезвых подозреваемых, 46-летнюю женщину и 50-летнего мужчину, недалеко от места происшествия, после чего передали их следственно-оперативной группе.