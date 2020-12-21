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В Туле супруги избили и обокрали таксиста

В Туле супруги избили и обокрали таксиста

Сейчас парочка задержана, по данному факту проводится проверка.

В Туле сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба ведомства.
 
По предварительной информации, сегодня ночью на перекрестке Одоевского шоссе и 11-го проезда произошла потасовка между водителем такси и его пассажирами – семейной парой. Водитель такси сообщил прибывшим на вызов сотрудникам Росгвардии, что его избили и отобрали у него мобильный телефон – Huawei Honor 9.
 
Росгвардейцы задержали нетрезвых подозреваемых, 46-летнюю женщину и 50-летнего мужчину, недалеко от места происшествия, после чего передали их следственно-оперативной группе. 
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:22 +7
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