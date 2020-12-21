Мощный циклон «Грета» принесет в Центральную Россию снегопады, метели и морозы

В конце недели Центральную Россию накроет обильными снегопадами и метелями. Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», выпадет 20-25 мм осадков — почти половина месячной нормы.

Погоду будет определять североатлантический циклон «Грета», который сейчас набирает силы над Британскими островами. Снегопады начнутся в среду вечером и в течение полутора суток будут слабыми. Но в пятницу и в ночь на субботу центр «Греты» пройдет через Москву, и на жителей Центральной России обрушатся мощные снегопады и метели с сильным ухудшением видимости, снежными заносами и переметами на дорогах.

Всю неделю в регионе будет морозно. В частности, в Тульской области дневные температуры воздуха составят от -7°С до -1°С, а ночью и вовсе могут достигнуть -11°С.