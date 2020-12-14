В каких районах Тульской области за неделю самый большой прирост по числу заболевших ковидом: карта на 14 декабря
Публикуем актуальные данные.
Правительство Тульской области опубликовало карту самых зараженных коронавирусом городов и районов региона. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 594 случая.
На втором месте по приросту Новомосковский район — плюс 114 заразившихся, далее Ефремовский — плюс 107 человек.
Детализация по населенным пунктам:
Министр здравоохранения рассказал о состоянии больных коронавирусом и об открытии госпиталя в манеже «Арсенала»
сегодня, в 17:30, 0 0 0
сегодня, в 16:43, 5 358 -1
сегодня, в 16:25, 16 601 0
сегодня, в 16:20, 15 4194 2
Другие статьи по темам
Место