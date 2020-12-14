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В каких районах Тульской области за неделю самый большой прирост по числу заболевших ковидом: карта на 14 декабря

В каких районах Тульской области за неделю самый большой прирост по числу заболевших ковидом: карта на 14 декабря

Публикуем актуальные данные.

Правительство Тульской области опубликовало карту самых зараженных коронавирусом городов и районов региона. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 594 случая.

На втором месте по приросту Новомосковский район — плюс 114 заразившихся, далее Ефремовский — плюс 107 человек.

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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