Туляки успешно выступили на первенстве и Кубке России по тайскому боксу

Наши спортсмены завоевали четыре медали.

С 7 по 13 декабря в Нижегородской области прошли первенство и Кубок России по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие 700 боксеров из 40 регионов.

Спортсмены Тульской областной федерации тайского бокса и спортивной школы «Восток» добыли четыре медали: серебро завоевала Ульяна Хрисанова, бронзу — Никита Боргер, Алина Гиясова, Ирина Зеленова. Тренируются ребята у Абдула Малаалиева.