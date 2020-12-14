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Туляки успешно выступили на первенстве и Кубке России по тайскому боксу

Туляки успешно выступили на первенстве и Кубке России по тайскому боксу

Наши спортсмены завоевали четыре медали.

С 7 по 13 декабря в Нижегородской области прошли первенство и Кубок России по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие 700 боксеров из 40 регионов.

Спортсмены Тульской областной федерации тайского бокса и спортивной школы «Восток» добыли четыре медали: серебро завоевала Ульяна Хрисанова, бронзу — Никита Боргер, Алина Гиясова, Ирина Зеленова. Тренируются ребята у Абдула Малаалиева.

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Туляки успешно выступили на первенстве и Кубке России по тайскому боксу, Фото: 1
Туляки успешно выступили на первенстве и Кубке России по тайскому боксу, Фото: 2
Туляки успешно выступили на первенстве и Кубке России по тайскому боксу, Фото: 3
Туляки успешно выступили на первенстве и Кубке России по тайскому боксу, Фото: 4
Туляки успешно выступили на первенстве и Кубке России по тайскому боксу, Фото: 5
Туляки успешно выступили на первенстве и Кубке России по тайскому боксу, Фото: 6
Туляки успешно выступили на первенстве и Кубке России по тайскому боксу, Фото: 7
Туляки успешно выступили на первенстве и Кубке России по тайскому боксу, Фото: 8
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:38 +1
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