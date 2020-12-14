Пожар в новомосковском общежитии устроил ревнивец

Ранее Myslo писал о пожаре в новомосковском общежитии, который случился 12 декабря . Полицейские выяснили, что возгорание произошло в результате поджога. - По предварительным данным, 40-летний неработающий ранее судимый мужчина таким образом проявил чувства ревности к 38-летней бывшей сожительнице, проживавшей в сгоревшей комнате, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Личность и местонахождение подозреваемого установлены. Мужчина признался в содеянном. Полицейские устанавливают все детали происшествия.

Напомним, в результате пожара на ул. Куйбышева сгорели три комнаты. По информации ГУ МЧС России по Тульской области, звеном газодымозащитной службы ПСЧ-25 по лестничному маршу с применением спасательных устройств было спасено из общежития 9 человек.