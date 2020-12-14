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Пожар в новомосковском общежитии устроил ревнивец

Пожар в новомосковском общежитии устроил ревнивец

Мужчина признался в содеянном.

Ранее Myslo писал о пожаре в новомосковском общежитии, который случился 12 декабря. Полицейские выяснили, что возгорание произошло в результате поджога.
 
- По предварительным данным, 40-летний неработающий ранее судимый мужчина таким образом проявил чувства ревности к 38-летней бывшей сожительнице, проживавшей в сгоревшей комнате, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Личность и местонахождение подозреваемого установлены. Мужчина признался в содеянном. Полицейские устанавливают все детали происшествия.
 
Напомним, в результате пожара на ул. Куйбышева сгорели три комнаты. По информации ГУ МЧС России по Тульской области, звеном газодымозащитной службы ПСЧ-25 по лестничному маршу с применением спасательных устройств было спасено из общежития 9 человек.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:15 +1
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Место
Тульская областьНовомосковск
 

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