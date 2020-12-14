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В Новомосковске осудят мужчину, убившего знакомого тяпкой

В Новомосковске осудят мужчину, убившего знакомого тяпкой

Уголовное дело направлено в суд.

В Новомосковске 37-летний ранее судимый за кражу мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 
 
По предварительным данным, в ночь со 2 на 3 октября пьяный обвиняемый избил знакомого, так же ранее судимого за кражу, садовой тяпкой. Причина - личная неприязнь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемого, который не признает свою вину, направлено в суд для рассмотрения по существу.  
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:37 +1
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