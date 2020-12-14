Внимание, розыск! В Новомосковске неизвестный водитель сбил на переходе парня и девушку

Фото ГИБДД.

14 декабря в 8.00 на ул. Московской в Новомосковске неизвестный водитель на неустановленном авто совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов: 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку. По предварительной информации, они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеходы получили травмы, им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Водитель с места ДТП скрылся.

В ходе розыскных мероприятий установлено, что автомобиль, совершивший наезд на пешеходов, предположительно марки «Lada Largus» серебристого цвета.

Если вы стали свидетелем данного ДТП, обладаете какой-либо информацией по данному факту, или обнаружите транспортное средство с признаками ДТП (механические повреждения переднего бампера, фар, капота, лобового стекла), Госавтоинспекция просит сообщить об этом в дежурную часть по телефону или написать в социальных сетях на официальных страницах тульской Госавтоинспекции.

Телефоны ОГИБДД ОМВД России по г. Новомосковску: инспектор по розыску+7(48762) 6-79-45, дежурная часть +7(48762) 6-22-73.

https://instagram.com/gibdd_71 Адреса официальных страниц тульской Госавтоинспекции в социальных сетях: https://vk.com/gibdd_tula

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии со ст. 264 УК РФ, водителю скрывшемуся с места ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, в случае смерти человека – от 2 до 7 лет, если погибли двое и более лиц – от 4 до 9 лет. Также, в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.



