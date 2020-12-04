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В тульских Кондуках нашли таинственный монолит. Как в США и Румынии
Фото нашего читателя.

В тульских Кондуках нашли таинственный монолит. Как в США и Румынии

Что это – чей-то розыгрыш, работа инопланетян или арт-объект?

В тульских Кондуках появился загадочный монолит. Об этом редакции Myslo рассказал читатель.

– Вы слыхали про обелиск из нержавеющей стали, который появился в штате Юта в пустыне? Потом он исчез, и такой же монолит оказался где-то в Румынии. Через некоторое время он тоже пропал и объявился в Калифорнии. А теперь и в Тульской области! — пишет нам Павел.

По словам мужчины, фотографии он сделал в Кондуках сегодня утром.

Отметим, что подобные находки обнаруживали в США и Румынии. 24 ноября на юго-востоке штата Юта люди нашли загадочный металлический монумент высотой около трех метров. Через несколько дней он исчез так же внезапно, как и появился.

30 ноября еще одно сооружение появилось в Румынии — треугольный блестящий столб. 2 декабря в Калифорнии обнаружили третий монумент, похожий на два предыдущих.

Уфолог Юрий Григорьев в интервью телеканалу «Мир» заявил, что монолит, который располагался в штате Юта, не мог появиться без участия внеземных сил.

– Естественно, он был поставлен землянами. Но нужно обратить внимание на то, кто надоумил человека поставить сооружение в этом месте.

Некоторые уверены, что это спланированная пиар-кампания некой организации. Или же чей-то розыгрыш с отсылкой на культовой фильме режиссера Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея».

Кто поставил загадочный монолит в Кондуках, пока неизвестно.

– Я не думаю, что имеет какие-то мистическое или инопланетное происхождение, скорее всего, это инсталляции каких-то творческих ребят, возможно, какая-то рекламная кампания… Но шапочку из фольги всё же сделаю.:) Мало ли? — говорит наш читатель.

 

Друзья, как думаете, что это? Делитесь мнениями в комментариях!

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