В тульских Кондуках нашли таинственный монолит. Как в США и Румынии

В тульских Кондуках появился загадочный монолит. Об этом редакции Myslo рассказал читатель.

– Вы слыхали про обелиск из нержавеющей стали, который появился в штате Юта в пустыне? Потом он исчез, и такой же монолит оказался где-то в Румынии. Через некоторое время он тоже пропал и объявился в Калифорнии. А теперь и в Тульской области! — пишет нам Павел.

По словам мужчины, фотографии он сделал в Кондуках сегодня утром.

Отметим, что подобные находки обнаруживали в США и Румынии. 24 ноября на юго-востоке штата Юта люди нашли загадочный металлический монумент высотой около трех метров. Через несколько дней он исчез так же внезапно, как и появился.

30 ноября еще одно сооружение появилось в Румынии — треугольный блестящий столб. 2 декабря в Калифорнии обнаружили третий монумент, похожий на два предыдущих.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'…@KSL5TV #KSLTV #Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS