Сын бывшего мэра Тулы просит рассрочку на оплату штрафа по уголовному делу

Тульский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката осужденного Дмитрия Прокопука на постановление судьи Центрального районного суда. По материалу защитник обращался с ходатайством о рассрочке штрафа в размере 800 тысяч рублей, который был назначен приговором в январе этого года.

Постановление Центрального районного суда отменено и возвращено обратно для рассмотрения другим судьей. Апелляционное постановление может быть обжаловано.

Напомним , 23 января в Центральном районном суде Тулы состоялось оглашение приговора 38-летнему сыну бывшего мэра города Дмитрию Прокопуку. Суд признал его виновным по ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и назначил ему наказание в виде 2,5 лет в колонии-поселении и штрафа в размере 800 тысяч рублей, также ему запрещено на три года участвовать в госконтрактах.

Как следует из материалов дела, в 1996 году его отец Александр Прокопук создал ООО «Фирма Карго». В 2004 году директором этой организации стал его сын Дмитрий, после чего ему была передана вся доля уставного капитала. В 2007 году ООО «Карго» сменило вид деятельности и название на ООО СУ «Ламма».

В 2016 году на электронной площадке был размещен открытый электронный аукцион на комплексное благоустройство дворовых территорий в Зареченском округе, заказчиком которого выступила МУ «ГСЕЗ». Следствие считает, что Дмитрий Прокопук ознакомился с условиями этого аукциона, у него возник умысел на хищение денежных средств, и он разработал преступный план.

В частности, Прокопук не собирался выполнять работы в полном объеме и из материалов надлежащего качества.

Летом 2016 года ООО СУ «Ламма» приступило к работам. Нарушая условия контракта, Дмитрий Прокопук организовал составление сведений об объемах выполненных работ, в том числе документации с ложной информацией, которую подписал и предоставил заказчику. Тот подписал, не зная, что фактическая стоимость и качество проделанной работы ниже предусмотренных контрактом.

Следствие установило, что в общей сложности Прокопуку было перечислено более 49 млн рублей, из которых он присвоил себе более 4 млн.

Дмитрий Прокопук признал свою вину, раскаялся, сотрудничал со следствием и возместил причиненный ущерб. В своем последнем слове сын экс-мэра напомнил об этом, а также сообщил суду, что у него старенькая мама и четверо несовершеннолетних детей, и поэтому просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Стоит отметить, что прокуратура просила для подсудимого 3 года лишения свободы в колонии общего режима.