Фото предоставлено читателем Myslo.ru.
На Косой Горе в Туле ассенизаторы сливают отходы под забор парка
Где-то убыло, а где-то прибыло...
Местом действия стала улица Генерала Горшкова на Косой Горе. Водители ассенизаторских машин, видимо, экономят топливо и просто посреди улицы сливают нечистоты под забор парка.
Читатель Myslo, став очевидцем, зафиксировал происшествие и прислал фото в редакцию.
Видимо, это место уже знакомо многим ассенизаторам – на фото запечатлены как минимум две машины с нечистотами.
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