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На Косой Горе в Туле ассенизаторы сливают отходы под забор парка
Фото предоставлено читателем Myslo.ru.

На Косой Горе в Туле ассенизаторы сливают отходы под забор парка

Где-то убыло, а где-то прибыло...

Местом действия стала улица Генерала Горшкова на Косой Горе. Водители ассенизаторских машин, видимо, экономят топливо и просто посреди улицы сливают нечистоты под забор парка.

Читатель Myslo, став очевидцем, зафиксировал происшествие и прислал фото в редакцию.

Видимо, это место уже знакомо многим ассенизаторам – на фото запечатлены как минимум две машины с нечистотами.

Галерея
На Косой Горе в Туле ассенизатор сливает отходы под забор парка, Фото: 1
На Косой Горе в Туле ассенизатор сливает отходы под забор парка, Фото: 2
На Косой Горе в Туле ассенизатор сливает отходы под забор парка, Фото: 3
На Косой Горе в Туле ассенизатор сливает отходы под забор парка, Фото: 4
На Косой Горе в Туле ассенизатор сливает отходы под забор парка, Фото: 5
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:40 +1
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