На Косой Горе в Туле ассенизаторы сливают отходы под забор парка

Фото предоставлено читателем Myslo.ru.

Местом действия стала улица Генерала Горшкова на Косой Горе. Водители ассенизаторских машин, видимо, экономят топливо и просто посреди улицы сливают нечистоты под забор парка.

Читатель Myslo, став очевидцем, зафиксировал происшествие и прислал фото в редакцию.

Видимо, это место уже знакомо многим ассенизаторам – на фото запечатлены как минимум две машины с нечистотами.