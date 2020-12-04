4 декабря: коала на ёлке загадочный обелиск снова объявился, но где теперь?

Доброе утро! До Нового года осталось 29 дней, а до пятницы осталось 0 дней. Потому что пятница сегодня! Поэтому самое время расслабиться, включить себе легкий джаз в наушники, налить чашку чая и почитать хорошие новости. Поехали!

Неужто это солнце?! В пятницу, правда, ожидается небольшой снег, а вот суббота и воскресенье порадует нас ясной погодой и легким морозцем, до -4 градусов.

Стоило семье Маккормиков из австралийского города Аделаида ненадолго отлучиться из дома, как на их рождественской ели очутилось самое необычное украшение, которое только можно представить, — настоящая коала. Об этом сообщает The Guardian.

Последней из дома Маккормиков 2 декабря вышла 16-летняя Тейла. Прежде она убедилась, что закрыла дверь, выключила свет, а собаку оставила снаружи. Но что-то пошло не так, и когда через несколько часов вся семья вернулась, то обнаружила на ветвях своей старой искусственной ели коалу. Животное пыталось есть пластиковые иголки дерева, но остановилось, когда поняло, что они ненастоящие.

Семья предположила, что коала успела прошмыгнуть в дом, пока двери еще были открыты. Тейла сразу же окрестила ее Дафной и опубликовала в своих соцсетях фото и видео. Однако многие знакомые ей не поверили, поэтому девушке пришлось ловить кадры, на которых коала хотя бы моргает, иначе уж слишком она похожа на мягкую игрушку.

Не сразу убедила история Маккормиков и местную организацию по защите коал, к которой обратилась семья. «Сегодня вечером наш оператор горячей линии приняла звонок. Сначала она подумала, что стала жертвой телефонного розыгрыша. Но нет, коала, отчаявшаяся проникнуться духом Рождества, забрела в дом Аманды Маккормик и решила, что хочет стать феей на рождественской елке», — говорится в фейсбуке организации.

Один из ее глав Ди Хирн-Хеллон рассказал, что коала оказалась самкой с отменным здоровьем в возрасте около трех или четырех лет. Специалисты считают, что Дафна, вероятно, заинтересовалась видом дерева, потому и решила заглянуть в дом. Коалу сняли с ели и отпустили на дерево в ближайшем районе.

Гаражный фолк-панк с берегов Невы в духе Velvet Underground и вообще «свингующих шестидесятых» в целом. Чертовски симпатичные песни про единорога, эмо вампиров и моряка, мечтающего о домике на пляже, большой любви и куче классных детей. Сегодня слушаем Ghost Hippies «Песня моряка».

Помните, пару дней назад мы рассказывали вам о загадочном обелиске, который появился в САША в штате Юта? Так вот, есть кое-что интересное.

Недалеко от города Пьятра-Нямц в Румынии появился металлический обелиск, похожий на тот, что загадочно возник и пропал в Юте в США. Однако вскоре объект исчез и из Румынии. Об этом пишет местная газета Ziar Piatra Neamt.

И после этих сообщений, похожее сооружение появилось в Калифорнии. На вершине горы Пайн в калифорнийском городе Атаскадеро обнаружен трехметровый металлический обелиск. Об этом пишет местное издание Atascadero News.

Как металлический монолит оказался на вершине горы, неизвестно, однако местный житель утверждает, что во вторник на этом месте ничего не было.

В интернете строят догадки и сравнивают конструкции с монолитом из фильма Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея» (1968), снятого по научно-фантастическому роману Артура Кларка. По сюжету инопланетная раса использует монолит в качестве инструмента для исследования миров по всей галактике и с его помощью стимулирует развитие разумной жизни.

Те пользователи, которые не верят в теории об инопланетном вмешательстве, выдвигают более «земные» версии: одни считают, что монолиты — часть какой-то промокампании, а другие — что появление этих конструкций входит в какой-то арт-проект.

Вы можете быть сколько угодно привлекательны, но, если объективы фотокамер направлены на вас, это ещё не значит, что вы — главный герой кадра. Иногда всё самое интересное может быть спрятано от наших глаз, а если быть точнее, то скрываться прямо за нашими спинами! Сегодня мы собрали для вас несколько снимков в нашей галерее, вся соль которых кроется на заднем плане. Так что будьте повнимательней и приготовьтесь смеяться.

Хорошего дня и солнечных выходных!