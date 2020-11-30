В Щекинскую районную больницу не могут дозвониться 9 из 10 человек

Подобные проблемы есть и в городской клинической больнице Тулы им. Лазарева.

На оперативном совещании в региональном правительстве министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков рассказал о работе горячей линии минздрава.

За всё время операторы приняли больше 32,5 тысяч звонков. За неделю возрос процент уникальных номеров — это значит, что в 80% случаев при обращении жители получают ответы с первого раза.

По словам Ракова, наблюдается прирост звонков от недели к неделе. Дозвониться на горячую линию стало проще — доступность увеличилась до 95%. Каждый звонящий получает обратную связь — если в процессе соединения звонок сбрасывается, этому человеку перезванивают.

Тематики обращений остаются те же, что и ранее: вызов врача на дом, лечение и оказания медпомощи больным коронавирусом, вопросы о тестах на ковид и др.

Министр отметил, что в несколько больниц невозможно дозвониться. Так, например, в городской клинической больнице Тулы № 2 им. Лазарева ухудшилась ситуация по доступности.

В Щекинскую районную больницу и вовсе не дозваниваются 90% - это 9 из 10 человек.

Губернатор Алексей Дюмин поручил разобраться с этим вопросом.

Также Ярослав Раков отметил, что на территории России работает единая линия по вопросам коронавируса — 122. Этот короткий номер в Тульской области начал работать с 27 числа. Житель может задать вопрос о ковиде, обратиться на горячую линию минздрава, оставить заявку на доставку продуктов и др.