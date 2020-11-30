Пять туляков перевели лжеполицейскому 1,7 миллиона рублей

Мужчина говорил потерпевшим, что их родственники устроили ДТП, но он может уладить вопрос за деньги.

В Туле 39-летний житель Челябинской области обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что безработный гражданин с марта по июнь обзванивал туляков и представлялся сотрудником правоохранительных органов.

Мужчина, проживающий в городе Коркино, говорил людям, что их родственники попали в ДТП: совершили наезд на человека. Но он может всё исправить, если получит деньги.

Потерпевшие верили «полицейскому» на слово и следовали его инструкциям: отдавали деньги таксистам, которые затем переводили средства на счет обвиняемого. Отметим, что таксисты не знали о мошеннической деятельности жителя Челябинской области.

На уловку мошенника попались пять человек, которые перевели ему 1,7 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.