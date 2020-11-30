10 тысяч учеников в Тульской области занимаются дома: губернатор отправит на дистант всех, если ситуация ухудшится

Фото из архива Myslo.

Об этом стало известно на оперативном совещании у главы региона.

На заседании оперштаба министр образования региона Алевтина Шевелева доложила о ситуации в школах и детсадах региона.

Ситуация в образовательных учреждениях контролируемая. На сегодняшний момент полностью приостановлена деятельность в двух детских садах и частично — в 22 группах еще 19 детсадов региона. Таким образом, на карантинных мероприятиях находятся 1,4% от общего количества групп в детских садах.

Полностью в дистанционном формате занимаются 4 школы Тульской области и еще 154 в 68 школах региона. Таким образом, доля классов на дистанте — чуть более 3% от общего числа.

Также на дистанционном обучении — 24 группы в учреждениях среднего профессионального образования (2,5%).

- Мы видим, что достаточно серьезно выросло количество классов, переведенных на дистант, но при этом — сказала Шевелева. — Сейчас на дистанционном обучении более 10 тысяч учеников и 852 педагогических работника. Общее количество сохраняется примерно на том же уровне.

По словам Алевтины Шевелевой, в школах начали проверки общественные наблюдатели. Они проверяют, как соблюдаются санитарные нормы: разведены потоки учеников, измеряют ли ученикам температуру, есть ли обеззараживатели. Всего за неделю проверили 204 школы, значительных нарушений не выявлено. «Если будут выявлены серьезные нарушения, сведения о таких школах передадим в Роспотребнадзор для принятия управленческих решений», — сказала министр образования.

Алексей Дюмин:

- Еще декабрь впереди. Мы должны быть готовы в случае необходимости принять решение о переводе всего образовательного процесса на дистанционное обучение. Не хотелось бы этого делать, конечно. Но придется, исходя из пороговых значений, смотреть на ситуацию и принимать решение. Не на пике, а действовать на предупреждение, — заявил глава региона.