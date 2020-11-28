Вновь антирекорд: в Тульской области за сутки выявлено 160 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтверждено 160 новых случаев коронавирусом. Сообщается, что 162 человека выздоровели и один скончался.

За весь период COVID-19 заразились 16 249 жителей Тульской области, 14 256 вылечились, 478 умерли.

В России за сутки выявлено 27 100 новых случаев коронавируса, 510 человек умерли, 27 296 — выздоровели.