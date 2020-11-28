На улице Кирова в Туле сгорела квартира

В ночь на 28 ноября на ул. Кирова в Туле загорелась квартира. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 2.20. На место происшествия направили 4 пожарных расчета и автолестницу для работы на верхних этажах.

Через 6 минут пожарные были на месте, а еще через 10 ликвидировали открытое горение.

Пострадавших нет, звенья газодымозащитной службы по лестничному маршу вывели и спасли 12 человек. В результате происшествия в квартире выгорели комната и коридор.

Причина пожара устанавливается.