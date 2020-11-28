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На улице Кирова в Туле сгорела квартира

На улице Кирова в Туле сгорела квартира

Причина пожара устанавливается.

В ночь на 28 ноября на ул. Кирова в Туле загорелась квартира. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 2.20. На место происшествия направили 4 пожарных расчета и автолестницу для работы на верхних этажах. 
 
Через 6 минут пожарные были на месте, а еще через 10 ликвидировали открытое горение.  
 
Пострадавших нет, звенья газодымозащитной службы по лестничному маршу вывели и спасли 12 человек. В результате происшествия в квартире выгорели комната и коридор.
 
Причина пожара устанавливается.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:31 +2
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