На улице Кирова в Туле сгорела квартира
Причина пожара устанавливается.
В ночь на 28 ноября на ул. Кирова в Туле загорелась квартира. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 2.20. На место происшествия направили 4 пожарных расчета и автолестницу для работы на верхних этажах.
Через 6 минут пожарные были на месте, а еще через 10 ликвидировали открытое горение.
Пострадавших нет, звенья газодымозащитной службы по лестничному маршу вывели и спасли 12 человек. В результате происшествия в квартире выгорели комната и коридор.
Причина пожара устанавливается.
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