Житель Новомосковска не платил по счетам и остался без BMW X5

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

С помощью приложения «Мобильный розыск» сотрудники УФССП России по Тульской области обнаружили машину жителя Новомосковска, задолжавшего более 1 млн рублей.

При помощи мобильной камеры приставы сканируют номера припаркованных автомобилей и сверяют их с базой должников. В поле зрения сотрудников ведомства оказался кроссовер BMW X5, принадлежащий жителю Новомосковска. Мужчина долгое время не оплачивал налоги и не платил по кредиту и задолжал крупную сумму своему знакомому.

Общая сумма долгов – более 1 млн рублей. Заметив судебных приставов, неплательщик попытался скрыться, но неудачно. Машина была арестована. В ближайшее время иномарку направят на реализацию в счёт погашения долга.