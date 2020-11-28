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Ограничения в школах из-за COVID-19 могут продлить до 2022 года

Ограничения в школах из-за COVID-19 могут продлить до 2022 года

Соответствующий проект документа подготовила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Роспотребнадзор может продлить санитарные правила по работе школ и детских садов в связи с распространением COVID-19 до 2022 года. Об этом говорится в проекте постановления главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Сейчас утвержденные правила действуют до 1 января 2021 года.

Согласно им, запрещено проведение массовых групповых (для классов, отрядов) мероприятий. Расписание уроков должно учитывать факт минимизации пересечения детских коллективов. 

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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