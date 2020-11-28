Ограничения в школах из-за COVID-19 могут продлить до 2022 года

Роспотребнадзор может продлить санитарные правила по работе школ и детских садов в связи с распространением COVID-19 до 2022 года. Об этом говорится в проекте постановления главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Сейчас утвержденные правила действуют до 1 января 2021 года.

Согласно им, запрещено проведение массовых групповых (для классов, отрядов) мероприятий. Расписание уроков должно учитывать факт минимизации пересечения детских коллективов.