Ограничения в школах из-за COVID-19 могут продлить до 2022 года
Соответствующий проект документа подготовила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор может продлить санитарные правила по работе школ и детских садов в связи с распространением COVID-19 до 2022 года. Об этом говорится в проекте постановления главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Сейчас утвержденные правила действуют до 1 января 2021 года.
Согласно им, запрещено проведение массовых групповых (для классов, отрядов) мероприятий. Расписание уроков должно учитывать факт минимизации пересечения детских коллективов.
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