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Наряди самую креативную новогоднюю елку и получи денежный приз

Наряди самую креативную новогоднюю елку и получи денежный приз

Туляков приглашают к участию в конкурсе-фестивале «Новогодняя креативная елка - 2021».

Конкурс-фестиваль состоится с 25 декабря по 6 января.

Участники должны будут придумать оригинальное украшение для новогодней елки. Условие одно: она должна быть не менее 2 м высотой.

Принять участие в конкурсе могут стать организации и предприятия всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, представители территориального общественного самоуправления и жители муниципального образования город Тула старше 18 лет. Для этого необходимо до 20 декабря подать заявку в управление культуры и туризма администрации города на адрес электронной почты:  kultura@cityadm.tula.ru

Монтаж новогодних красавиц состоится с 21 по 24 декабря на территории, определенной организационным комитетом.

Подведение итогов конкурса-фестиваля определяется путем голосования на официальном сайте администрации Тулы с 25 декабря  по 6 января. Подведение итогов - 7 января.

Победители конкурса-фестиваля будут награждены грамотами и денежными премиями:

- за 1 место – 50 000 рублей;

- за 2 место – 30 000 рублей;

- за 3 место – 20 000 рублей. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:12 +3
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