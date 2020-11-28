ОГЭ и ЕГЭ-2021: тулякам рассказали о нововведениях в итоговых экзаменах

Фото из архива Myslo.ru.

27 ноября в Туле на областном родительском собрании обсудили проведение государственной итоговой аттестации и особенностями поступления в вузы в будущем году.

Собрание проходило в дистанционном формате на базе Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области.

Заместитель министра образования Тульской области Елена Пчелина рассказала об особенностях процедуры проведения экзаменов, изменениях в контрольных измерительных материалах, проходных баллах и информационных ресурсах, которые будут полезны при подготовке к итоговой аттестации.

ОГЭ

В этом учебном году выпускникам 9 классов необходимо до 1 марта подать заявление на прохождение итоговой аттестации. Для получения аттестата о среднем образовании надо будет сдать четыре предмета – русский язык, математику, а также два предмета по выбору.

В контрольно-измерительные материалы ОГЭ внесены некоторые изменения:

Физика и химия: добавлена экспериментальную часть.

Информатика: добавлена практическая часть.

Иностранные языки: введена устная часть.

История: увеличено с 21 до 24 количество заданий – добавлены три задания с кратким ответом на вопросы из курса всеобщей истории.

Обществознание: число заданий с кратким ответом сокращено, но добавлены задания с развернутым ответом на основе анализа визуальной информации.

Литература: в заданиях изменилась нумерация, а во вторую часть введена дополнительная тема сочинения.

Полный список изменений:

ЕГЭ

Для сдачи ЕГЭ необходимо подать заявление до 1 февраля. Допуск к экзамену можно получить на основании итогового сочинения, который оценивается по системе «зачет или незачет».

– Написание итогового сочинения должно было состояться 2 декабря, но из-за ситуации с заболеваемостью было решено перенести его. Точная дата его проведения пока не утверждена, но известно, что оно состоится не ранее 5 апреля 2021 года. Итоговое сочинение выпускникам предстоит написать на одну из тем: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Между прошлым и будущим», «Портрет моего поколения», «Время перемен», «Разговор с собой», – пояснила Елена Пчелина.

Расписание ЕГЭ также пока не утверждено, ориентировочные даты экзаменов – с 24 мая по 1 июля.

– Чтобы получить аттестат о полном среднем образовании необходимо сдать два предмета: русский язык и математика. Но если выпускник планирует поступать в вуз, он можно сдать любое количество предметов по выбору, – пояснила министр образования Тульской области. – Что касается изменений в КИМ, то их немного: экзамен по информатике и ИКТ будет проходить в компьютерной форме, на экзамене по биологии время выполнения задания увеличено с 210 до 235 минут. В экзамене по русскому языку скорректирована формулировка заданий.

Полный список изменений в ЕКЭ-2021:

Также выпускникам стоит обратить внимание на то, что увеличен минимальный порог баллов для поступления в вуз. При этом, как и в прошлые годы, вузы могут сами устанавливать свои минимальные пороги. Условия приема каждый вуз уже опубликовал на своем сайте.

Отдельное внимание на собрании было уделено вопросу организации экзаменов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции:

– Я хочу всех успокоить, мы прошли достаточно сложный период организации экзаменов в этом году. Все экзамены проходили с соблюдением требований Роспотребнадзора, все пункты проведения экзаменов были подготовлены к проведению экзаменов. Проводилась термометрия в пунктах проведения экзаменов, все аудитории были оснащены специальным оборудованием для обеззараживания воздуха, дозаторами с антисептическими средствами. Все работники пунктов проведения экзаменов были обеспечены средствами индивидуальной защиты, соблюдалась дистанция не менее полутора метров. В этом году конфликтная комиссия также работала в дистанционном формате, — отметила Елена Пчелина.

Кроме этого, в рамках собрания представители вузов региона рассказали об особенностях приемной кампании в 2021 году.

Полная версия трансляции доступна для просмотра:

Если у Вас остались какие-либо вопросы по проведению государственной итоговой аттестации, можно обратиться на горячую линию министерства образования Тульской области по телефону +7 (4872) 22-40-41.