Губернатор: «Некоторым главврачам проще ответить жителям, что лекарств от ковида нет, чем отладить алгоритм действий»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава региона:

– По моему поручению были проанализированы жалобы жителей, которым не выдавали лекарства после выявления у них коронавируса. Причина проста — человеческий фактор. Некоторым главным врачам, мне даже странно и неприятно это озвучивать, проще ответить жителям, что лекарств нет, чем отладить алгоритм действий. В регионе есть и лекарства, и тест-системы в необходимом количестве. Просто надо вовремя подавать заявку, анализировать и создавать запасы. Это проблема не системная, локальная, но имеет место. Задача главных врачей — выстроить работу так, чтобы и у участковых были лекарства и экспресс-тесты для ускорения всех процессов. Люди все на нервах, понимаю, что нагрузка и на минздрав тоже большая, но работа должна быть выстроена и сбоев не должно быть.

Алексей Дюмин заявил, что если такие жалобы повторятся, то правительство будет принимать «неприятные решения».

Еще проблема: людям выдают не все необходимые для лечения лекарства. Губернатор заявил, что жителям нужно четко разъяснять перечень препаратов, который должен быть выдан за счет государства.